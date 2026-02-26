- Apoyado por un obediente gabinete, Petro le dio un empujón a la Asamblea Constituyente

Mientras avanza el comité promotor con el exministro y dirigente afro Carlos Rosero a la cabeza, el alto gobierno a excepción de Minjusticia firmó la convocatoria

En medio del consejo de ministros del pasado 24 de febrero, Gustavo Petro insistió en la idea de realizar una Asamblea Constituyente. El proyecto se haría realidad mediante una iniciativa ciudadana que el Congreso de la República tendría que evaluar. Según Petro, el Congreso en general ha retrasado y bloqueado sus reformas sociales, en consecuencia, los cambios deberían hacerse por otros mecanismos.

Aunque durante su campaña para presidente prometió no realizar una constituyente, una vez llegó al poder el 7 de agosto de 2022 cambió de parecer. Ahora, durante el último consejo de ministros, Petro firmó la iniciativa para convocar la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Junto al presidente, varios funcionarios del alto gobierno la apoyaron.

Los más entusiastas con la iniciativa, por lo expresado en las redes sociales, han sido Antonio Sanguino (ministro del Trabajo), Edwin Palma, (ministro de Minas), Daniel Rojas (ministro de Educación), Armando Benedetti (ministro del Interior) quienes son los más activistas dentro del gobierno, pero igual el gabinete en pleno apoyó la iniciativa, a excepción del recién nombrado ministro de justicia, el abogado Externadista Jorge Iván Cuervo.

Pareciera que en su decisión pesaron más sus convicciones académicas -ha sido profesor en la facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacional y Derecho de su alma mater- que la motivación política. No es la primera vez que quienes han ocupado esta cartera en el gobierno -Néstor Iván Osuna, Ángela María Buitrago, Eduardo Montealegre, Andrés Idárraga- han tenido diferencias de fondo con su jefe el Presidente.

En simultánea a esta acción afirmativa liderada por el propio Petro, movimientos sociales liderados por el Comité Promotor avanzan silenciosamente con el propósito de obtener los más de 2 millones de firmas que necesitan recolectar para darle vida a la iniciativa popular que busca abordar el cambio climático, el cumplimiento del acuerdo de paz de 2016, derechos económicos, y reformas a la salud, educación y justicia. Casi como regalo de navidad, el 26 de diciembre de 2025 Petro le dio vía libre a su anhelada Constituyente instalando el Comité promotor, del que forman parte dirigentes de base de todo el país. Entre ellos están el líder indígena Armando Custodio Wouriyu, quien es su vocero, y el exministro de la Igualdad, influyente entre el movimiento afro, Carlos Rosero. Además, están Javier García Felizzola, Over Cardona, Lian Herrera, Yesenia Moreno, Luis Alfredo Grimaldo, Carlos García Marulanda y José Luis Silva, quienes son los encargados de animar la cruzada por la recolección de firmas, una tarea que debe estar concluida en un plazo de seis meses.

