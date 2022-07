Un completo caos se vive en el Día del Conductor y la Virgen del Carmen

Por: Alvaro Correa |

julio 26, 2022

Como una falta de respeto considero para con la comunidad en general tanto de parte de los conductores y personas que se vinculan a las actividades de ese día, de la iglesia católica, como también de la secretaria de tránsito

La celebración de la virgen del Carmen se ve tan alejada de lo que en realidad la iglesia promueve y profesa, como el trabajo que la secretaria de movilidad de la ciudad hace ese día se convierte en un chiste, una burla para la comunidad, una falta de respeto de parte de los supuestos “conductores” que deberían de dar un ejemplo de cultura y civismo al andar manejando por los barrios de la ciudad donde quiera estén, se convierte en la peor experiencia y caos en torno a una festividad religiosa para quienes tienen por alguna razón que cruzarse con dicha actividad.

Puedo asegurar que la gran mayoría de barrios de Medellín se vieron afectados, y me consta de algunos con los que me encontré por desgracia, en Santa Elena colapsaron una vía compartida de la vereda barro blanco desde la glorieta hasta la iglesia, en Buenos Aires la fila llegaba desde más debajo de la falla de la vía bajando Santa Elena hasta el centro comercial la central, en san Cristóbal, robledo, vía de bello a Copacabana a la altura de la planta y el viejo peajito, zona infranqueable para continuar y otros sitios de los que fui testigo de la misma problemática, así que no fue un simple caso aislado de un día, sino de 2 días con la repetición de la misma situación, grupos de motociclistas

Atraviesan sus buses, volquetas, carros, no respetan señales de tránsito, hacen del evento un caos vehicular en cuanto barrio se encuentren, ralentizan la movilidad en toda la ciudad, hacen maniobras prohibidas para impedir que alguien pase o adelante la caravana o procesión, llevan personas con la mitad del cuerpo fuera de las ventanas, en los particulares sin medidas de seguridad, muchos de ellos tomando cerveza y quizás otras bebidas más fuertes, la contaminación auditiva no tiene escala que se pueda medir, todos a unísono pitando sin cesar y los entes de control en el mejor de los casos solo miran con impotencia y en el peor ni siquiera salen a relucir, la policía ni se diga, ellos no se ven; pero lo peor es que después de tantas cervezas, solo puede verse peleas, discusiones, impaciencia por parte de los que no participan de manera voluntaria.

La iglesia que se mete en cuanta movida política existe, ¡y que tiene representación en todas las áreas y campos de la vida social!, ¿no es capaz de hacer de manera anticipada un llamado a la cordura y dar directrices de su supuesta realización, si supuestamente la virgen vive, creen ustedes que estaría participando en esa clase de romería desorganizada y descontrolada?, ni yo lo creo.

La secretaria de transito de la mano de la alcaldía en manos del actual alcalde y su conveniente participación por el control de la ciudad han tenido normativas tan discutibles como pagar para salir a conducir, tener horarios extensos de pico y placa que afecta a la economía de los que menos tienen y que mas trabajan, no van a tener como dictar medidas para el desarrollo de actividades que rayan con el fanatismo, la inconsciencia, la irresponsabilidad solo se quedan cruzados de brazos sin hacer nada, ahí si no sirven las miles de cámaras que existen en la ciudad y sus alrededores, esto es increíble, todo un circo girando en torno al desorden y bullicio general desmedido, faltándole al respeto a la comunidad en general, ya que son un puñado de personas que no tienen interés mayor que mostrarse, darse a conocer, hacer desorden y descontrol en la ciudad faltando a toda norma posible.

Un llamado de atención para estas 3 entidades a concientizar desde sus oficinas, pulpitos, y cabinas a que estas expresiones de fe y herencia no se conviertan en el mal de todos por el show o “beneficio” de unos cuantos, y puedan tener un tinte o influencia de respeto por las supuestas creencias sagradas que profesan y sean coherentes con su cultura, educación y para la ciudadanía.

Espero que este llamado pueda llegar a la arquidiócesis, las diferentes secretarias de transito en Antioquia y a los conductores.

Fuerte abrazo y recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca, pero también nuestra manera de actuar.