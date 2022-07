Sin las oportunidades de James ni la plata de Ospina: El duro camino de Linda Caicedo

.Publicidad.

Si hay una futbolista que se esté robando las miradas con la selección Colombia en la Copa América es Linda Caicedo. La delantera nacida en Neiva, pero criada en Villa Gorgona, Valle del Cauca, siempre supo que quería ser futbolista, y por eso desde pequeña se daba el lujo de patear lo que se le pusiera al frente, incluso hasta las ollas donde su mamá hacía la comida.

Sin cumplir los 10 años, ya empezaba a figurar en escuelas donde ella era la única niña, y en los que tenía que sacar todo su talento para dejar a los niños atrás, encarar y marcar los goles que empezaron a posicionarla como una de las atacantes promesas del valle del cauca. Así fue como pasó de su primer equipo, el Real Juanchito, a Generaciones Palmiranas y allí siguió desarrollando esa capacidad de regate que muy pocos en el mundo del fútbol tienen, para luego llegar a uno de los clubes formadores de futbolistas femeninas mas importantes de colombia: el Club Deportivo Atlas.

Gracias a todo su esfuerzo y dedicación, fue convocada a la selección del Valle haciendo un buen papel, y las recompensas llegaron en 2019, cuando logró debutar en la liga profesional femenina con la camiseta del America de Cali, equipo en el que fue campeona y quedó como goleadora del certamen con 7 anotaciones.

Ahora, con la selección Colombia, está brillando en la Copa América femenina y fue una de las artífices de la clasificación a la final gracias a su gol frente Argentina en la semis. Sin embargo, finalizado el torneo no se sabe qué pasará con Linda Caicedo, quien al hacer parte del Deportivo Cali, no va a poder jugar al fútbol, puesto que la Dimayor no aprobó la liga profesional para el segundo semestre.

