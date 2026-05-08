Un Colegio rural de Ubaté y uno público de Envigado finalistas en un ranking de los mejores del mundo

En un hito histórico, dos instituciones colombianas han sido seleccionadas en la lista de los 50 finalistas del Global Schools Prize 2026. Este galardón, creado por el reconocido pionero de la educación y filántropo de los Emiratos Árabes Unidos, Sunny Varkey,completa una prestigiosa trilogía junto a los premios para profesores y estudiantes.

Los protagonistas de esta hazaña son el Instituto de Ciencias Agroindustriales y del Medio Ambiente (ICAM) de Ubaté, y la Institución Educativa Comercial de Envigado. Ambos fueron seleccionados en la categoría de Sostenibilidad, una de las 10 categorías que incluye el premio, y reconoce a cinco instituciones entre cada una de ellas, sobresaliendo así entre casi 3.000 postulaciones de 113 países. Como finalistas, ya cuentan con una insignia de impacto mundial y el ingreso a una red global de colaboración con otras instituciones líderes.

Este premio se ha consolidado como el reconocimiento más importante para las escuelas que reinventan el aprendizaje en todo el planeta y hace visibles a los colegios más innovadores e impactantes del mundo. En esta edición entregará a los ganadores un premio de 1 millón de dólares, el más grande de su tipo. La lista preliminar de elegidos recibirá 50.000 dólares cada uno, y entre ellos, una escuela excepcional recibirá el Premio Global a las Escuelas y 500.000 dólares para ampliar su impacto.

Desde la vereda por un mejor medio ambiente

El ICAM, fundado hace 33 años por José Rafael Rincón, en Ubaté, Cundinamarca, nació con el propósito de mostrar que los estudiantes rurales de bajos ingresos pueden liderar el futuro ambiental del país. Rincón ha convertido su campus en un laboratorio vivo donde los estudiantes de sectores rurales proponen soluciones a los desafíos climáticos de su región. Su trayectoria es admirable: han reforestado páramos y convertido minas abandonadas en granjas solares. En 2012, gracias una subvención de la Embajada de Japón, construyeron un centro de formación agroecológica; un año después, obtuvieron el segundo lugar en el Premio Nacional de Ecología Planeta Azul de Colombia, y ganaron en 2023 el Premio Zayed de Sostenibilidad, un logro que les permitió financiar programas para mejorar la calidad del aire que respiran miles de habitantes.

Un colegio de inventores

Por otro lado, la Institución Educativa Comercial de Envigado ha logrado lo que parecía imposible: transformar una comunidad en crisis sanitaria y ambiental en un ejemplo de resiliencia. A través de su metodología de investigación socioambiental, este colegio público de 1.900 alumnos logró reducir drásticamente los casos de dengue y limpiar la quebrada local en más de un 60 %.

Sus estudiantes son auténticos inventores que han desarrollado desde drones purificadores de agua hasta piernas robóticas para víctimas de minas antipersona. Solo en 2025, el colegio ganó el Premio Escuelas Sostenibles Santillana-OEI, el Premio IFIA al Mejor Joven Inventor, una mención especial en el Concurso de Inteligencia Artificial en Educación, y el bronce en las Olimpiadas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés) del Ministerio de Educación. También es uno de los 10 mejores colegios del mundo por Acción Ambiental.

Los ganadores de los premios se anunciarán en el marco del Foro Mundial de Educación (EWF) en Londres, entre el 17 y el 20 de mayo; esta es la reunión anual más grande del mundo enfocada a política educativa a la que asisten los ministros de educación de todos los países del mundo.

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