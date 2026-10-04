- Cuál es el colegio que desde 2021 no ha salido del top 5 de los mejores Icfes del país

Fundado en 1983 en una casa del barrio y con 394,6 puntos en 2025, este colegio caleño fue segundo del país. En pocos días, el Icfes publicaría el listado de 2026

En Colombia no existe un ranking oficial de colegios. El Icfes no publica una clasificación de instituciones; las listas se construyen a partir de los puntajes promedio que sí son públicos, y son los medios y las consultoras los que ordenan esas cifras de mayor a menor. Con esa advertencia hecha, hay un dato que se repite en las cinco listas de 2021 a 2025: el Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali, aparece siempre entre los cinco primeros. Según el recuento que La República publicó a finales de septiembre, es la única institución que se ha mantenido en ese grupo durante todo el período.

El colegio fue fundado en 1983, en una casa del barrio Nueva Tequendama, por la maestra Esperanza Rivas Montes, especialista en bilingüismo. Durante sus primeros diez años dejó de ser un jardín infantil para convertirse en un colegio. Hoy ocupa unas instalaciones campestres de treinta mil metros cuadrados, a tres minutos de Unicentro, en la vía La Buitrera. Es privado, mixto, trabaja con calendario B, que va de agosto a junio, y tiene alrededor de novecientos estudiantes. Rivas Montes sigue al frente de la institución. El método que ella describe se llama bilingüismo sensorial y se apoya en material didáctico especial desde los primeros grados, para que los cursos superiores se construyan sobre una base ya sólida.

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La prueba Saber 11 mide lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés, y el puntaje máximo es 500. En 2021 el Diana Oese obtuvo 376 puntos y cerró el top cinco, detrás del Instituto Studium de Chía, que sacó 406, y de otros tres colegios. En 2022 subió un puesto, con 377,7, en una lista que encabezó el Boston Internacional con 381,8. En 2023 llegó a 388,4 y fue segundo, solo por debajo del Bilingüe Divino Niño de Bucaramanga, que tuvo 393,7. En 2024 sacó 387,6 y quedó tercero, después del Liceo Campo David, de Bogotá, con 398,2, y del Cristiano Monte Hebrón con 392,9. En 2025 alcanzó 394,6, su mejor cifra de la serie, y volvió al segundo lugar, a menos de dos puntos del Gimnasio Contemporáneo de Armenia, que lideró con 396,5. Entre 2021 y 2025 el colegio sumó 18,6 puntos, y en ese tiempo el primer puesto tuvo un dueño distinto en cada edición. Algunas listas aplican su propio promedio ponderado de las cinco áreas, por lo que los decimales pueden cambiar de una publicación a otra.

Antes de ese período, el propio colegio dice haber sido primer lugar en Colombia en las pruebas Saber 11 de 2013 y de 2016.

Rivas Montes, en el diario La República, atribuye los resultados a que el colegio estudia las necesidades individuales de cada alumno y procura que le tome gusto al estudio. Para mejorar el panorama general, dice, hacen falta material didáctico en las aulas, docentes dedicados que no falten y una buena programación en cada salón.

#LasMásLeídas | El ranking de los colegios con mejores puntajes en las pruebas Icfes ha cambiado desde 2021. La única institución que se ha mantenido en el top cinco es el Bilingüe Diana Oese, que llegó a la segunda posición del listado en 2025 https://t.co/4kqiEIZZT8 — Diario La República (@larepublica_co) October 3, 2026

La distancia con el resto del sistema es grande. En 2024 el promedio nacional fue de 259 puntos sobre 500, y de los cien colegios con menor puntaje de 2025, cuarenta y siete están en Chocó. Los estudiantes que presentaron el examen este año ya pueden consultar sus resultados individuales, pero el listado de colegios todavía no ha salido. Según el Icfes, se conocerá aproximadamente en noviembre. Hasta entonces no hay cifra de 2026 para el Diana Oese ni para sus competidores. Quedan abiertas dos preguntas: si el colegio completará seis ediciones seguidas en el top cinco y si alcanzará el primer lugar de la lista general, algo que no ocurrió en ninguna de las cinco ediciones recopiladas.

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