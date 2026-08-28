- Un ciudadano con una demanda puso al Presidente a pedir disculpas por meterle religión a la posesión

Un juez le dio la razón a Omar Franco Becerra quien cuestiono la presencia de la imagen de la virgen y las oraciones por violar la neutralidad religiosa

El ciudadano que demandó y le ganó, de momento, al presidente Abelardo de la Espriella se llama Omar Franco Becerra. El demandante considera que el mandatario vulneró el principio de neutralidad religiosa del Estado durante su acto de posesión presidencial, realizado el pasado 7 de agosto en Cali.

Según Becerra, durante la ceremonia se incluyó un espacio de invocación y alabanza que, a su juicio, desconoció la separación entre el Estado y las distintas confesiones religiosas. El ciudadano aseguró que, al observar la transmisión del acto, identificó elementos que podían afectar el principio de libertad religiosa y la obligación de neutralidad estatal.

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Durante la ceremonia intervinieron dos sacerdotes católicos, un pastor evangélico y un rabino. Además, a un costado de la tarima principal fue ubicada una imagen de la Virgen de Fátima. El protocolo también contempló cantos, alabanzas y rezos como parte del acto institucional.

Para Becerra, aunque la Constitución garantiza la libertad de cultos, el Estado debe conservar su carácter laico. Esto significa que, en los actos oficiales del Gobierno, no deben establecerse preferencias o manifestaciones institucionales en favor de una determinada religión. Con esos argumentos, presentó una acción de tutela.

La defensa de la posesión sostuvo que el presidente, como ciudadano, tiene derecho a profesar una religión y a expresar públicamente sus creencias. Sin embargo, los argumentos de Becerra fueron acogidos en primera instancia por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, que determinó que se había vulnerado el principio constitucional de neutralidad religiosa del Estado.

El fallo no se limitó a declarar la vulneración. El despacho judicial también ordenó a De la Espriella ofrecer disculpas públicas al país mediante una alocución transmitida por radio y televisión. La intervención deberá difundirse, a más tardar, el 30 de septiembre de 2026 a las 7:00 p. m.

David Michan, ahora, fue llamado para ser Rabino de la Comunidad Sefardí de México

@granrabinoisaacsacca

La presencia de representantes de distintas religiones también tuvo una lectura política. El rabino David Michan, al terminar su intervención, cerró con la frase: “Viva Colombia y Viva Israel”, un mensaje que contrasta con algunas de las posiciones y medidas adoptadas por el Gobierno anterior frente a Israel.

Por la Iglesia católica intervino monseñor José Roberto Ospina León Gómez, quien centró su discurso en el servicio al país y la unidad nacional. Por los evangélicos participó el pastor Eduardo Cañas, líder de la Iglesia Evangélica Manantial de Vida Eterna, quien hizo énfasis en la unidad nacional, la invocación y la alabanza.

Sin embargo, esas intervenciones, por sí solas, no fueron las razones de la decisión judicial. El fallo se concentró en la participación religiosa dentro de un acto oficial del Estado y en la eventual vulneración de su deber de neutralidad.

La decisión representa, por ahora, la primera tutela que pierde De la Espriella como presidente. Como abogado, sin embargo, ha enfrentado otros procesos judiciales, entre ellos uno relacionado con la periodista Cecilia Orozco Tascón, frente al cual retiró voluntariamente su demanda.

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