Ucrania reporta los primeros ataques rusos sobre Odessa

Las autoridades de la ciudad portuaria lindante al Mar Negro notificaron que se registraron los primeros bombardeos, al tiempo que el gobierno local de Mariúpol se rehusó a aceptar el ultimátum de las tropas rusas de deponer las armas. Entretanto, Moscú advirtió a Europa que desestimar el crudo de Rusia sería "una complicación para todos". Una crisis energética que se suma al incremento de víctimas por los bombardeos en Kiev y la destrucción de unidades militares ucranianas.

En el vigésimo sexto día de confrontaciones armadas entre Rusia y Ucrania, las miradas siguen puestas en Mariúpol, el principal punto de conflicto en las últimas horas y que fue novedad por el ultimátum de las tropas rusas invasoras.

Corredores humanitarios para los habitantes y salida con vida para los soldados ucranianos. Ese fue el ofrecimiento de Rusia a cambio de que las fuerzas militares y civiles ucranianas depusieran las armas y entregaran el control de la urbe, una posibilidad que las autoridades rápido declinaron.

A continuación, las noticias más importantes sobre la guerra en Ucrania, este lunes 21 de marzo:

18:45 (BOG) Volodímir Zelenski se reunió este lunes con Emmanuel Macron

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo este lunes por la noche, en un vídeo, que se había reunido con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro holandés, Mark Rutte, el mismo día.

"Estamos coordinando nuestras posiciones en vísperas de importantes cumbres en Europa. Las reuniones de los líderes del G7, la OTAN y la UE tendrán lugar el 24 de marzo. Nuestra posición será firme. Créanme, será muy firme", dijo el dirigente ucraniano.

Zelenski afirmó que ocho corredores humanitarios funcionaron durante el día y permitieron evacuar a más de 8.000 personas, especialmente en las regiones de Kiev, Donetsk, Luhansk y Mariúpol. Sin embargo, dijo que un corredor humanitario con niños había sido atacado en dirección a Zaporizhia, algo que llevó a la hospitalización de cuatro niños.

17:53 (BOG) Ambos bandos en la guerra de Ucrania se acusan de querer usar armas químicas

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo este lunes, sin citar pruebas, que las acusaciones falsas de que Kiev tiene armas biológicas y químicas por parte de Moscú podrían significar, por el contrario, que es Rusia la que contempla el uso de estas mismas armas en la guerra contra Urania.

“Rusia está sugiriendo que Ucrania tiene armas biológicas y químicas. Eso es una clara señal de que está considerando usar ambas" dijo el mandatario estadounidense.

Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Kiev, sin aportar pruebas, de planear un ataque químico contra su propio pueblo para acusar a Moscú de utilizar armas químicas en Ucrania, y así posicionar todavía más a la comunidad internacional en su contra -e incluso propociar una intervención militar occidental en la zona-.

A principios de este mes, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, advirtió de las consecuencias de "cualquier posible decisión rusa de utilizar armas químicas o biológicas en Ucrania"; pero sin especificar cuáles serían esas consecuencias.

17:40 (BOG) Mariúpol está reducidas “cenizas, pero sobrevivirá”, según Zelenski

En su vídeo cotidiano este lunes, el presidente ucraniano Volodímir Zelesnki mencionó el caso de Mariúpol, asediada desde hace días, que describe como una "ciudad trabajadora y honesta".

"Los ocupantes no hacen más que destruirla. Quieren convertirla en cenizas. Pero sobrevivirá”, sostuvo el mandatario.

Este también citó las ciudades que están luchando contra los ataques rusos, y animó al pueblo ucraniano a seguir defendiendo su país.

"Hago un llamamiento a todas las personas de nuestro país y del extranjero. En las ciudades y pueblos. Los que son libres y los que están temporalmente bajo ocupación. En Crimea, en Donetsk, en Luhansk, donde también deben luchar por la libertad, no sentarse a esperar”, pidió a modo de llamado Zelenski.

17:35 (BOG) Joe Biden advirtió de posibles ciberataques rusos contra Estados Unidos

En un comunicado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Rusia podría lanzar un ciberataque contra objetivos estadounidenses como represalia por "los costes económicos sin precedentes que hemos impuesto" a Rusia por su invasión a Ucrania.

Adicionalmente, el presidente estadounidense pidió a sus socios del sector privado "reforzar sus ciberdefensas inmediatamente" por medio de la autenticación multifactor, consultando con profesionales de ciberseguridad para corroborar la efectividad de los sistemas en contra de las vulnerabilidades de agentes externos, cambiando las contraseñas en todas las redes para evitar que se utilicen credenciales robadas y realizando copias de seguridad constantemente.

Aunque prometió que su administración "continuará utilizando todas las herramientas para disuadir, interrumpir y, si es necesario, responder a los ciberataques contra las infraestructuras críticas", el presidente reconoció en un comunicado que "el Gobierno Federal no puede defenderse solo de esta amenaza".

El presidente estadounidense también habló este lunes 21 de marzo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Olaf Scholz; el primer ministro de Italia, Mario Draghi y el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, con el objetivo de "coordinar nuestras respuestas coordinadas al ataque no provocado e injustificado de Rusia contra Ucrania, así como nuestro apoyo continuo al pueblo ucraniano.

I spoke with President Macron, Chancellor Scholz of Germany, Prime Minister Draghi, and Prime Minister Johnson today to discuss our coordinated responses to Russia’s unprovoked and unjustified attack on Ukraine, and our ongoing support for the Ukrainian people. pic.twitter.com/e7TksIH56H

16:55 (BOG) La Unión Europea planea proporcionar ayuda adicional a Ucrania por 551 millones de dólares

Este lunes el jefe de la política exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, anunció en una conferencia de prensa en Bruselas que el bloque de los 27 países llegó a un acuerdo político que busca proporcionar 551 millones de dólares representados en ayuda militar y otros beneficios.

“Seguiremos apoyando a Ucrania económica y financieramente, con asistencia humanitaria y apoyando a las fuerzas armadas ucranianas. Consideramos que lo que está sucediendo en Ucrania es un crimen de guerra, un crimen de guerra masivo cometido por las fuerzas armadas rusas contra el pueblo ucraniano y esto no puede quedar sin respuesta”, dijo Borrell.

16:17 (BOG) La Unión Europea y el Pentagono denunciaron "crímenes de guerra" en Ucrania

Los países de la Unión Europea (UE) acusaron el lunes a los militares rusos de cometer crímenes de guerra en Ucrania

El jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, que presidió una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del bloque en Bruselas, dijo que "lo que está ocurriendo en Mariúpol es un enorme crimen de guerra. Destruir todo, bombardear y matar a todo el mundo de forma indiscriminada. Es algo espantoso".

La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, también habló del incremento de los ataques rusos contra infraestructuras civiles, como hospitales y teatros en la asediada ciudad portuaria ucraniana de Mariúpol.

Los "tribunales tendrán que decidir, pero para mí son claramente crímenes de guerra", dijo Baerbock.

Por su parte, el Pentágono dijo este lunes que ayudará a reunir las pruebas de los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania y también acusó al Kremlin de llevar a cabo ataques indiscriminados como parte de una estrategia intencionada.

"Ciertamente vemos pruebas claras de que las fuerzas rusas están cometiendo crímenes de guerra y estamos ayudando con la recopilación de pruebas de ello", dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, en una rueda de prensa.

15:06 (BOG) La OIEA anunció que todo el personal de Chernóbil que quería irse ha sido relevado

Los miembros restantes del único turno de personal técnico que había estado de servicio en las instalaciones de residuos radiactivos de Chernóbil desde que las fuerzas rusas pisaron suelo ucraniano el 24 de febrero, han sido relevados, aseguró este lunes el organismo de control nuclear de la ONU.

"La autoridad reguladora de Ucrania dijo que cerca de la mitad del turno saliente del personal técnico abandonó (Chernóbil) ayer y el resto lo hizo hoy, con la excepción de 13 miembros del personal que se negaron a rotar", dijo el Organismo Internacional de Energía Atómica en un comunicado, añadiendo que la mayoría de los guardias ucranianos que también han estado allí desde que fue tomada se quedaron.

The long-delayed rotation of technical staff at the #Chornobyl Nuclear Power Plant was completed today, #Ukraine’s nuclear regulator told the IAEA. The staff had been at the plant since the day before Russian forces took control of the site on 24 February. https://t.co/z45Mk0zCY7 pic.twitter.com/G9bJdTBIas

— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 21, 2022