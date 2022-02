Los negocios de empresarios colombianos con Rusia

.Publicidad.

El escenario más temido ya es una realidad. El presidente ruso Vladimir Putin abrió las puertas para una nueva guerra en Europa. Ya lanzó su ofensiva sobre Ucrania y como consecuencia los países europeos y Estados Unidos le impusieron fuertes sanciones económicas. En Colombia, son varios empresarios los que tienen sus ojos puestos en el mercado ruso, y tanto las exportaciones como las importaciones quedarían en alerta hasta que se resuelva el conflicto en Ucrania.

La urea es el principal producto que Colombia le compra a Rusia, y la carne el primero de los que vende. Pero las cifras del comercio son pequeñas: exportaciones por US $139,5 millones a diciembre del año pasado, importaciones de US $313,79 millones en los nueve primeros meses, según el DANE. Rusia es la número 11 entre las economías del mundo.

-Publicidad.-

El 29 % de la urea que consume Colombia viene de allá. Yara y Monómeros Colombo Venezolanos son los grandes importadores y entre los dos representan cerca del 60 % de las compras de Colombia: US $79,8 millones en 2020 y US $73,2 millones a septiembre de 2021.

Publicidad.

Desde el 3 de enero Monómeros está bajo el control de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Es uno de los activos en poder del llamado gobierno interino de Juan Guaidó, el gerente es Guillermo Rodríguez y en el informe de gestión de enero a noviembre del 2021, enviado a Petroquímica de Venezuela (Pequiven), propietaria de la empresa, señala que a pesar del aumento de los costos de las materias primas, del paro nacional de mayo, y los efectos negativos del covid, los resultados muestran una utilidad neta acumulada de unos 8,5 millones de dólares.

Por su parte, Yara es una centenaria multinacional noruega que en octubre de 2014 adquirió a Abonos Colombianos (Abocol) por 425 millones de dólares y tiene el 40 % del mercado de los fertilizantes en Colombia, produce 600.000 toneladas anuales en sus plantas de Cartagena y Yotoco, cerca de Buenaventura, y exporta a 16 países. Al frente está Marcelo Altieri, un uruguayo que con más de dos décadas de experiencia en esa industria, tomó las riendas de Yara Colombia en enero del 2018 y además es director regional del Cono Norte.

Otros notables importadores de urea rusa son Colinagro cuyo gerente, vinculado a la empresa desde hace muchos años, es Diego Carvajalino; Precisagro, con Juan Cobos a la cabeza y Nitrofer con Andrés Piñero.

De Rusia también se importan helicópteros y sus repuestos. A comienzos de los años 90, recién desmembrada la URSS, empezaron a llegar los Mi-8MTV-1 para uso civil en operaciones de logística. En 1997 el gobierno de Ernesto Samper abrió los aires a los 12 primeros Mi-17, cuatro más se compraron en 2006 y cinco en 2008. Hoy son unos 50, la mitad de transporte militar –participaron en la Operación Jaque para la liberación de Ingrid Betancourt– y la otra, de uso civil.

Tres empresas importan los repuestos para estos aparatos fabricados a finales de la década de los 80 y principios de los 90. La primera es Helistar, cuyo gerente general es Emmanuel Cabra Martínez; la segunda es Vertical de Aviación, la más antigua, fundada el 27 de noviembre de 1982 y actualmente se encuentra bajo ley de reorganización, emplea 196 personas. Aserpa nació el 2 de diciembre de 1999, al frente de ella está el ingeniero Luis Eduardo Albarracín. Aserpa trabaja con un solo holding, Helicópteros de Rusia que desde 2007 se encarga de prestar el servicio posventa a las aeronaves rusas. Tiene una interesante novedad que destaca Albarracín: el Mi-171A3, para operaciones offshore, de gran utilidad para la industria petrolera, que en diciembre pasado realizó su primera prueba de vuelo.

Algunas compañías rusas ya están operando en Colombia. Por ejemplo, Rostec tiene una oficina de representación en Bogotá. Power Machines, de San Petersburgo, realiza operación y mantenimiento de las unidades generadoras de la central hidroeléctrica Urrá-1.

Las exportaciones de Colombia a Rusia tienen en primer lugar a la carne y despojos comestibles de bovino, que el año pasado sumaron US $63,97 millones, con un espectacular crecimiento de 119,3 % frente al 2020. El éxito es de Minerva Foods, la empresa brasileña que llegó a Colombia en el 2015 y en siete años se convirtió en el mayor exportador de carne del país. Entre Red Cárnica, su frigorífico ubicado en Ciénaga de Oro, Córdoba – el primero que adquirieron–, y el Vijagual de Floridablanca los brasileños logran sacrificar 345.000 cabezas de ganado colombiano al año. La estrategia es de Fernando Galleti de Queiroz, quien a los 24 años tomó las riendas del negocio y le apostó tanto al conocimiento de la ganadería y sus ciclos como a un enfoque financiero que tiene en cuenta las complejas negociaciones de compra y venta, esas que son el quid de las ganancias.

Las flores son el segundo renglón de exportación a Rusia. Fueron US $24 millones de dólares el año pasado, US $4,64 millones más que en 2020, lo cual representa un notable crecimiento del 24 %. No obstante, Estados Unidos sigue consolidándose como el gran supermercado (80 %), mientras en Japón es el principal proveedor de claveles, con cerca del 70 % del mercado, dice el presidente de Asocolflores Augusto Solano. También destaca el importante crecimiento en Rusia, a pesar de los problemas logísticos y de forma de pago. De hecho, las flores llegan por avión a Amsterdam y desde allí hacen un largo viaje por tierra hasta Moscú. Además, hay que añadir que en el aspecto financiero, Rusia es lo que podría llamarse una “cartera de riesgo”.

En el sector se conoce que hay más de 20 empresas exportando a Rusia. Algunas de las más destacadas son Flores de los Andes, que nació con la floricultura en 1972 y tiene 937 empleados; Agrícola El Cactus tiene 35 ha de claves y rosas en la sabana de Bogotá y Boyacá; Flores de Serrezuela (1985), 54 ha bajo invernadero en la sabana donde produce claveles, miniclaveles y rosas; Alexandra Farms está especializada en rosas de jardín; Geoflora no solo produce claveles, miniclaveles, anémonas y astromelias, sino que con otras dos empresas desarrolla nuevas variedades y tiene licencia para producir esquejes; Flores La Conejera también se dedica al clavel lo mismo que Flores de Aposentos en sus 70 ha de invernaderos.

El café, otro de los tradicionales, es el tercer renglón de exportación. En el 2021 se exportaron 78.910 sacos de 60 kg que representan, según cifras de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), US $18,6 millones. Los exportadores a ese destino fueron, además de la FNC (33.091 sacos) 21 empresas privadas. Las que superaron los mil sacos fueron Sucden Colombia, Carcafé, Cóndor Specialty Coffee, Olam Agro Colombia, Racafé, Polis Agro Colombia y Compañía Cafetera La Meseta.

El cuarto en el ranking es el banano, que según Unibán, a través de diferentes clientes llega a Rusia con 1 millón de cajas y a Ucrania con 2 millones.

Desde el 2019 Juan Valdéz le apostó a Rusia, aun sabiendo que el té es la bebida favorita en ese país. Y entró con su café tostado y liofilizado a través de las tiendas Kuulklever, que tienen 250 puntos de venta en ciudades como Moscú y Nizhni Novgoro.

Todas estas empresas colombianas han puesto una ficha en el Kremlin, pero en medio de una nueva guerra, sus negocios podrían quedar quietos en el tablero hasta que se resuelva el conflicto en Ucrania.