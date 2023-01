Tuvo que dejar de creerse estrellita: el verdadero salario que tendrá Juanfer Quintero en el Junior

.Publicidad.

Después de que el Junior de Barranquilla lograra hacerse con el fichaje del año en el fútbol colombiano, el de Juan Fernando Quintero, harto se ha hablado sobre los acuerdos a los que el jugador llegó en materia de salario con la familia Char. En un principio, muchos aseguraron que el futbolista iba a ganar mas de 900 millones de pesos mensuales; pero lo cierto es que, según Carlos Antonio Vélez, puede que haya tenido que bajarse sus pretensiones.

Según lo comunicó el periodista, el Junior no pagó ni pagará las cifras que se estaban especulando en la prensa nacional. Es cierto que el tiburón es uno de los equipos mas ricos del país; pero ni siquiera así le alcanza para igualar los montos que Juan Fernando Quintero ganó en China, e incluso en Argentina.

"Con cifras aterrizadas. No es verdad que vaya a ganar fortunas. Inicialmente se planteó eso. Se habló de unas cifras impresionantes. No, eso aquí no se puede pagar. A mí me han dicho que Junior no pagó los 3, 4, 5 u 8 millones que pedían por sus derechos deportivos. Eso no se paga aquí y eso no se pagó. El jugador fue consciente y lo dejó así" fueron las palabras del periodista.

Así mismo, aseguró que el jugador tuvo que ser lapso en el tema del dinero, ya que es bien sabido que la liga colombiana no es que sea muy fuerte económicamente hablando. Así las cosas, al jugador le podrían haber ofertado unos honorarios entre los 500 y 550 millones de pesos, nada mal para un futbolista en Colombia sabiendo que el mejor pago es Carlos Bacca con 350 millones. Además, seguiría siendo el jugador mejor pago en la historia de la liga nacional.