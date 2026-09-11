- ¿Tuvo la inteligencia artificial algo que ver con el bajo desempeño de los estudiantes colombianos en las pruebas PISA?

Las pruebas PISA confirman una grave caída educativa en Colombia: 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan las competencias básicas en lectura y matemáticas

Texto escrito por: Andrea Lozada Zafra

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realiza cada tres años un examen mundial de las habilidades de los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias.

Segun reveló su Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), el rendimiento de los estudiantes en lectura y matemáticas ha sufrido una preocupante caída a nivel global.

Más de 760.000 estudiantes realizaron la prueba en 91 países y economías, lo que representa a unos 33 millones de jóvenes de 15 años en todo el mundo.

"PISA 2025 registró el rendimiento medio más bajo observado hasta ahora en la OCDE en ciencias, lectura y matemáticas. La lectura ha caído después de alcanzar su máximo alrededor de 2012, las ciencias han descendido de forma más gradual durante la última década y las matemáticas han experimentado un descenso especialmente pronunciado desde 2018", informó el programa.

En el caso de Colombia, el desempeño nacional fue muy inferior al promedio de la Ocde (461), y al del mejor país de la región, que fue Chile con 436 puntos. La diferencia con el mejor país en Lectura (Singapur) es enorme: 399 frente a 535.

Solo el 1 % de los jóvenes colombianos alcanza niveles altos, mientras que los que no logran llegar a niveles básicos son el 43,9%.

Siete de cada diez jóvenes evaluados no alcanzaron las competencias mínimas esperadas para su edad.

Solo el 29% de los estudiantes alcanzó competencias básicas en matemáticas, frente a una media del 65%. En lectura, el 46% de los estudiantes lograron ese nivel, comparado con un 69% de la OCDE. En ciencias, el 50% que alcanzó las competencias básicas contrasta con el promedio de 74%.

En el contexto regional, Colombia se ubicó por debajo de Chile y Uruguay, pero obtuvo mejores resultados que Argentina, República Dominicana y Perú.

El informe también entrega datos sobre el entorno en el que aprenden los estudiantes. En Colombia, el 20,7 % de los alumnos reportó haber sufrido algún tipo de acoso escolar. 1 de cada 5 estudiantes manifiesta haber sido acosado en las aulas. Esta cifra está por encima del promedio de los países de la OCDE, que es del 19,6%

Otro fenómeno que aparece en la medición es el uso de la inteligencia artificial para realizar tareas. Los estudiantes colombianos se encuentran entre quienes más recurren a estas herramientas para sus tareas, incluso por encima de países como Singapur, que obtuvo los mejores resultados globales.

El 63,5% dijo usar dispositivos digitales por más de una hora al día con fines de ocio y un 25,9% reportó distraerse debido al uso de recursos digitales en la mayoría de las clases.

Hay que hacer más por la educación. Sin educación no hay progreso.

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