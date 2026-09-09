- La historia de Jovita Feijo: la trágica y vanidosa reina de los caleños

Un recorrido por las calles de Cali evoca la memoria de Jovita Feijo, la eterna reina popular que caminaba entre el cariño de unos y las burlas de otros

Texto escrito por: Germán Peña Córdoba

Cae la tarde, y el sol declina en los farallones de Cali, las nubes son irradiadas por el Astro Rey y estas se tornan color cobre; es el Sol de los Venados que se oculta por el Occidente Caleño. Son las 5 de tarde y una suave brisa comienza a acariciar los rostros de las bellas Caleñas que pasean por la avenida Sexta, es la brisa característica de las tardes Caleñas. Jovita Feijo luce un hermoso sombrero de paja habano, rodeado de una cinta con motivos tropicales, el sombrero es obsequio de Merceditas de Borrero, una distinguida dama de la sociedad Vallecaucana, igualmente luce los imperdonables aderezos, Bisutería de calidad, chanclas de monje Tibetano, falda larga Hindú y un excesivo maquillaje que se erosiona en su rostro al caer la tarde; Jovita llega extenuada a su piecita de inquilinato en el barrio Aranjuez de Cali. Allí se sienta sobre un catre desvencijado, donde muere en la noche y resucita la madrugada; antes de acostarse se alcanza a mirar al espejo del viejo tocador y con crema limpiadora y una mota de algodón, limpia bruscamente su rostro. Luego, frente al espejo barrunta y, constata una cruda realidad: ¡la insolayable vejez ha llegado para quedarse!

El cansancio de Jovita no era gratuito: tanto andar la calle, la fatiga la derrota y baja las armas.

Su recorrido desde tempranas horas de la mañana, era extenuante, pues incluía casi todo el centro de Cali. En su largo recorrido pernocta en la Droguería Los Angeles de propiedad de Don Cristóbal Ángel Álvarez, un Pacoreño bueno, servicial y generoso que le proporcionaba su primera ayuda: un desayuno "trancao", con pericos, arepa asada bañada en mantequilla, una taza de chocolate hirviendo y algo de dinero.

De alli, Jovita salia alegre a dar su acostumbrada lora.

Luego de recorrer el centro de Cali donde recibia burlas y otras veces sorna; no faltaban los ficticios honores por donde discurría. Luego Jovita a pie continua su trasegar por el Oeste Caleño, para visitar a sus "amigas ricas" qué le donarían el vestuario para lucir en la carroza principal del desfile del Cali Viejo. Este, el tradicional desfile hacia parte de la programación de la Feria de Cali, se realizaba todos los 28 de diciembre, día de los santos inocentes.. La salida del desfile se concentraba en la glorieta del ferrocarril y después de horas de recorrido, finalizaba en la monumental Plaza de Toros Cañaveralejo.

Este evento era la máxima exposición física de Jovita: todo el pueblo Caleño se volcaba a la calle a observar el desfile y a darle vítores a Jovita Feijo. No solo participaba Jovita que lo hacia de Carne y hueso como "la reina" de los Caleños. También participaban los muñecos a escala humana de todos los personajes folclóricos de Cali ya fallecidos y los que aun vivian hacían presencia física: "Menia Menia", "El Capitán Batata", "Barriga de Mula", "La Mirla", "Sol Eterno", "Pimpolo Roba Gallinas", "Carlitos Mama". "El Loco Guerra" y muchos mas.

Una línea muy delgada separaba el barrio Aranjuez del barrio Junin. El Caño que atravesaba la Calle 15 fue donde apareció un "Guachiman" asesinado por robarle la bicicleta, la billetera, el reloj, el machete y el pitó, junto con la Cancha "Espadelata" sitio donde los integrantes de la familia Miranda mostraban sus dotes de futbolistas, eran hitos urbanos muy recocidos por el sector y la pequeña ciudad de Cali de los años 60's. Jovita era vecina del sector

Recuerdo la Cali de aquella época, recuerdo que la Calle 15 llegaba hasta la Cra 15, conocida de antaño como la 15 con15. En ese punto, existia una Glorieta o Round Point conocido popularmente como "El Rompoint". La antigua rotonda en su recorrido perimetral, direccionaba el tráfico vehicular por la cra 15 hacia los barrios Belalcazar y Sucre; mas allá, de la calle 25, la vía conducía a los barrios Benjamin Herrera , La Vieja Floresta, Villacolombia, Chapinero, Maria Luisa y La Base. La continuidad de la Calle 15 hacia el suroriente, era un camino de herradura, qué tangencialmente tocaba el Barrio Guayaquil, Aranjuez, Cien Palos y Junín; para luego disiparse en la Galería Santa Helena.

En éste orden y desde el punto de vista urbano, el barrio Aranjuez se fusionaba con el barrio Junin. Eran una sola cosa y, entre ellos no existía diferencia alguna: su interconexión era plena. Entre Junin y Aranjuez vivía Jovita Feijo y habitaba una humilde piecita de inquilinato. Su habitáculo era un diminuto espacio con visuales y acceso independiente sobre la des pavimentada Carrera 23 muy cerca de donde vivía, "El Comandante uno" Rossemberth Pabón y donde "El Monstruo de los Mangones" hizo de las suyas en aquellos inmensos mangones de Aranjuez,y aparecía con frecuencia la osamenta de los niños asesinados. Mucha tinta ha corrido con el tema de "El Monstro de los Mangones" lo padecimos y fue una versión replicada de Luis Alfredo Garavito el asesino de menores.

¡Pero el tema es Jovita!

Jovita Feijo había llegado de su natal Palmira en los años 50's, junto a sus otras tres hermanas: Aide, Carmen Tulia y Zenaida. Ese típico desplazamiento, es la historia de casi. Medio Colombia. La violencia perpetrada por la policía Chulavita del "Basilisco" Falangista, Laureano Gómez Castro, después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, cobro miles de asesinatos de campesinos en zonas rurales de Colombia. El desplazamiento campo- cuidad fue masivo. Jovita y muchos otros Colombianos fueron víctimas de esa violencia de la ultraderecha Falangista de Laureano.

Por aquella época, (finales de los años 60's) Jovita tenia unos 58 años y vivía convencida qué era una mujer bella y de clase; estaba segura de ello. Los ricos de Cali le incentivaban aquella veleidad y sus actitudes lo demostraba; Jovita, sufría el Síndrome de Doña Florinda, la mujer que en el Chavo del Ocho aun siendo pobre, despreciaba a los de su misma clase. A su edad tenía rasgos de una belleza pretérita: sus ojos eran verdes, ojos que no se habían hecho para llorar, si no, para llorar por ellos. Sus ojos eran su mayor activo corriente. Sus ojos era lo que la distinguía; por lo demás era diminuta de estatura. corporalmente fragil y en su rostro se dibujaba unas prematuras arrugas profundas, por una continua exposición al Sol.

No pretendo defraudar a aquellos que no tuvieron contacto directo con ella y hoy la engrandecen o a todos lo que la admiran sin haberla conocido. Si la guerra es la partera de la historia, las narrativa engrandece o minimiza según quien la narre y los propósitos que se buscan, muchas son historias que en su momento no cobraban ninguna importancia. Es el caso de Jovita Feijo. No tenía ningún diálogo, balbuceaba unas mantras y hablaba incoherencias, era irrelevante junto con todos los otros loquitos folclóricos de la ciudad pero Jovita tenia su encanto.

¡Yo conocí la cara de Jovita en el Barrio adentro!

Diez o doce muchachos nos reuníamos en vacaciones escolares en la esquina de la Cra 23 con Calle 12a esquina. Era la gallada "Tinto Frío Sin Azúcar". Allí, en esa esquina, paraba el bus Verde Bretaña ruta uno. Ese mismo, era el bus que abordaba Jovita para dirigirse al Centro de Cali.

-Ahí viene esa vieja Jovita, esa viejita se las

tira de rica y no tiene ni donde caer muerta jejejejeje-

Decía el enano Modesto Palacios. Jovita era mimada por las elites Caleñas qué le patrocinaron su obsesión de ser reina.

-Hola Jovita, ahi vas a pedirle la liga a los ricos de Cali ¿no?-

Le dijo el gordo Daniel Olave.

Jovita con sus labios pintados de ultra rojo, ataviada con anillos, grandes, candongas, una diadema y un grueso maquilaje contesta ofuscada.

-Prefiero a los ricos antes que juntarme con ustedes pobretones ¡Estudien vagos!

Aunque no me crean, a la primera persona que le escuché la frase: "estudien vagos" antes qué a Maria Fernanda Cabal fue a Jovita.

Viejita ridícula de que se las pica Ome-

Replicó Nicolás Perea "Nico"

Ahi viene tu bus Jovita.

Le dice el Ñato Carlos Hernández

-Ay gracias a dios viene el mio, porque no me gusta juntarme con esta chusma. No me junto con pobres porque me contagio de su pobreza ¡gas! Chao-

-¡Vieja hijueputa! Se cree reina semejante zapato viejo. Jejejejeje-

Lleno de ira le contesta el enano Modesto.

Jovita se sube al bus Verde Bretaña ruta uno, que la dejaría en la Plaza De San Francisco y alli, hacía su primera estación en la Droguería Los Angeles de Don Cristóbal Ángel Álvarez.

Siempre he pensado que Jovita fue una creación perversa y nefaria de las élites pudientes de Cali. La derecha Colombiana ha instrumentalizado al pobre carente de pensamiento critico y sin conciencia de clase, con la falsa posibilidad que los pobres en Colombia podrán llegar a ser como ellos y el que no llega es porque es apagan y perezoso.Digamos que eso no tendría nada de malo, si esto fuese apoyado con oportunidades de educación publica de calidad, para una mayor movilidad social. Por el contrario: su antigestion debilita la educación ¡Para ellos un pueblo educado es un peligro! La trampa está en que incentivan esa posibilidad pero por detrás hacen ingentes esfuerzos para que la gente no se eduque y asi mantenerlos en la oscuridad y sometidos.

Ellos son dueños de la maldad y el pueblo dueño de la estupidez. La maldad se puede combatir con argumentos, pero contra la estupidez no existe nada que valga.

Para acabar la estupidez no existe remedio ni siquiera la educacion, en parte, es la razon por la cual votan contra sus derechos eternamente conculcados por el opresor. Y cuando un gobernante lucha por reestablecerlos terminan yéndose en contra de quien quiere beneficiarlos. Es por eso, que creo que Jovita fue una creación perversa y deliberada de unos pocos que alienan a una mayoría.

La creación de Jovita no es del todo inocente y menos cuando fue aupada por el Cubano Jose Pardo Llada, que con su decidido apoyo y de los medios, le ayudaron a ampliar su obsesión por ser la reina de Cali. Ella en su locura se lo creyó y empezó rodar el personaje. Este caso me recuerda una película por allá en los años 80's. Su título era "El Mendigo Millonario" con Eddie Murphy como personaje central. La sinopsis de la película trata dos hermanos avaros y multimillonarios de apellido Duke, que apuestan un Dolar, para demostrar si el exito depende de factores genéticos o el entorno de vida que rodea la persona. Para lograr el objetivo los empresarios sacrificaron la carrera de su ejecutivo estrella y en su remplazo, pusieron al frente de sus empresas, a un indigente vivaracho, callejero. y estafador. Asi como los Dukes en un juego perverso crearon un empresario a partir de un mendigo, la creación de Jovita como reina no escapa a esa perversidad y esa burla.

A Jovita en su piecita del barrio Aranjuez, siempre la acompaño la soledad y la tristeza. Ingrimamente sola y abandonada, el cuerpo de bomberos la rescató después de tres días de su muerte en 1970. Los fétidos olores que se filtraban desde su pieza delataron su deceso. Ya, lo que viene después es el mito a partir de una narrativa exagerada, qué las nuevas generaciones acogen sin preocuparse por auscultar su historia. Bien por el amigo Diego Pombo conocido de infancia en el barrio Junín, quien le realizo una bella escultura en el Parque de los estudiantes, al lado del busto de Don Pablo Manrique, profesor de educacion física del Colegio Santa Librada. Don Pablo fue uno de los primeros entrenadores del equipo America de Cali. El profesor era llamado cariñosamente por sus ilustres alumnos como: "Panona".

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