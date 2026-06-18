- Tuluá se mete en las ligas mayores del turismo mundial y se alista para construir la cruz más grande de Sudamérica

El municipio del Valle del Cauca oficializó su ingreso a la Red Mundial de Destinos Emergentes junto a la Organización Mundial de Periodismo Turístico

Texto escrito por: Samuel Palacio

En un acto realizado en las instalaciones del Concejo Municipal de Tuluá, con la presencia de los honorables concejales, autoridades locales, representantes del sector turístico y más de cuarenta periodistas de la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT) provenientes de diferentes países, el municipio oficializó su ingreso a la Red Mundial de Destinos Emergentes, convirtiéndose en el destino número 14 en integrar esta importante iniciativa internacional.

Este importante logro fue impulsado por la Corporación Colombiana Agenda Turística, entidad que lideró las gestiones para que Tuluá fuera incluida en esta red global, creada para visibilizar territorios con alto potencial de desarrollo turístico y promover su posicionamiento en mercados nacionales e internacionales.

Samuel Palacio, director de la Corporación Colombiana Agenda Turística, destacó que este reconocimiento representa una oportunidad histórica para la ciudad.

“Se trata de una ventana al mundo que se le abre a Tuluá en un momento clave para su desarrollo. Hoy el municipio vive una transformación importante gracias a las inversiones que viene realizando la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en proyectos estratégicos que fortalecerán la oferta turística del territorio”, señaló.

Palacio resaltó especialmente la construcción de la Cruz del Picacho, una obra emblemática que aspira a convertirse en la cruz más grande de Suramérica y que, junto con otros atractivos como el Lago Chillicote, contribuirá a consolidar a Tuluá como un destino de turismo religioso, cultural y de naturaleza.

Durante la ceremonia, el presidente del Concejo, Denny Mejía, destacó el potencial turístico del municipio, reconocido por su ubicación estratégica en el corazón del Valle del Cauca, su riqueza paisajística, la diversidad de su oferta gastronómica y cultural, así como por la hospitalidad de su gente.

La Red Mundial de Destinos Emergentes reúne territorios con vocación turística que buscan fortalecer su competitividad mediante el intercambio de experiencias, la cooperación internacional, la capacitación especializada y la promoción conjunta en escenarios globales, señaló Kevin Casanova, director de la OMPT.

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