- ¿Por qué la polarización que muchos creen que vive el país en realidad no existe?

Texto escrito por: Reinaldo Medina Arboleda

Vivimos en una época de analfabetismo político voluntario, donde las etiquetas vuelan como piedras y los conceptos se vacían de contenido. Hoy, cualquier intento de regulación estatal es tachado de «comunismo» y cualquier defensa de la libre empresa es etiquetada como «capitalismo salvaje». Nos hemos acostumbrado a un debate público de trincheras, un juego de espejos donde la complejidad se reduce a un binarismo infantil. Sin embargo, cuando se levanta el velo de la prisa y se observa la historia, las herramientas conceptuales del pasado nos devuelven una realidad que desmiente el relato simplista de la polarización moderna.

Para entender el presente, es imperativo devolverle el rigor a la cronología. Las nociones de «izquierda» y «derecha» no nacieron en los escritorios económicos del siglo XIX, sino en la urgencia y el estallido de la Francia de 1789. En la Asamblea Nacional Constituyente, la división fue estrictamente espacial y de postura ante el poder totalitario del rey. A la derecha del presidente se sentaron los sectores del clero y la nobleza, decididos a conservar los privilegios feudales y el orden establecido. A la izquierda se ubicó el Tercer Estado: artesanos, comerciantes y la base social asfixiada a impuestos, cuyo único horizonte era la transformación radical de las estructuras. En su origen, por tanto, la derecha significó conservación y la izquierda significó reforma; una postura ante el poder y no un manifiesto de producción.

Reducir la izquierda al comunismo o la derecha al capitalismo es un anacronismo intelectual. Estos modelos económicos nacieron mucho después, espoleados por la consolidación de la Revolución Industrial en el siglo XIX, un escenario donde la riqueza ya no la determinaba la herencia de la tierra, sino el control del capital y las máquinas.

El capitalismo se teorizó como un sistema basado en la propiedad privada, la libre competencia y la premisa de que el mercado, guiado por una suerte de mano invisible, asigna los recursos de la manera más eficiente posible. El comunismo, por el contrario, emergió en 1848 con el manifiesto de Karl Marx y Friedrich Engels como una respuesta romántica y ética ante la brutal explotación del trabajador industrial de la época, atrapado en jornadas de dieciséis horas y desprovisto de derechos. Su tesis central era la abolición de la propiedad privada de los medios de producción para que la sociedad produjera «entre todos y para todos».

La gran tragedia contemporánea estriba en que ambos modelos han sido mal implementados, distando trágicamente sus realidades de las teorías que los parieron. Las utopías puras no sobreviven a la naturaleza humana ni a las dinámicas verticales del poder. Cuando el comunismo se llevó a la praxis como en el modelo soviético, la eliminación del incentivo individual desplomó la productividad y, para forzar la marcha del sistema, el Estado no colectivizó la riqueza; simplemente trasladó el látigo de la vieja aristocracia a una nueva e hipertrofiada burocracia de partido, deviniendo en regímenes totalitarios de escasez.

Por su parte, el capitalismo en su estado puro demostró ser propenso al desastre y a la deshumanización. De no haber mutado a través de la regulación estatal introduciendo la jornada de ocho horas, el salario mínimo, los sindicatos y los impuestos progresivos, el sistema habría colapsado bajo el peso de sus propias crisis cíclicas y la miseria de su base social. El capitalismo sobrevivió en Occidente precisamente porque renunció a su pureza teórica y aceptó los frenos de mano institucionales.

Hoy no existen los modelos puros; el planeta entero opera bajo sistemas híbridos. La verdadera discusión contemporánea ya no pertenece a los dogmas ideológicos del siglo pasado, sino al equilibrio ético: se trata de diseñar reglas invisibles pero firmes que permitan al individuo prosperar por su propio esfuerzo, sin que el Estado se convierta en su carcelero ni el mercado en su explotador.

Recuperar el rigor histórico es un deber moral para desarmar la demagogia de quienes usan las palabras como armas de confusión masiva. Mientras el debate siga secuestrado por etiquetas vacías, seguiremos ignorando la lección fundamental de la historia: que las sociedades estables y justas no se construyen forzando a la humanidad a encajar en teorías perfectas, sino administrando con firmeza y contrapesos la dignidad de la base social.

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