Trump enciende las elecciones al Congreso en Estados Unidos

Por: Elizabeth Mora-Mass |

septiembre 05, 2022

Biden: “La democracia está bajo asalto”.

McCarthy: “Están desmantelado la democracia”.

Las últimas horas han sido una verdadera batalla campal entre demócratas y republicanos. Y la recta final hacia las elecciones de mitaca, en noviembre apenas comienza.

La situación comenzó a calentarse aún más con el discurso del presidente Joe Biden, ofrecido este jueves en Filadelfia, la cuna de las instituciones políticas de USA nacieron.

En un combativo discurso, pronunciado a unos pocos pasos de la Campana de la Libertad, Biden afirmó en todos los tonos que su antecesor y a los republicanos de estos días de tener “la democracia bajo asalto”.

Biden señaló que “el Donald Trump y los republicanos MAGA —llamados así por el slogan Make America Great Again (Hagamos a USA Grande de Nuevo) representan un extremismo que amenaza los más profundos cimientos de nuestra Republica”.

Biden clarificó que no todos los republicanos son seguidores de Trump. “No hay duda que el partido republicano está dominado, manipulado e inhibido por Donald Trump y los MAGA republicanos”.

Y añadió: “los republicanos pro Trump son un peligro claro y presente para la democracia de USA. Ahora USA tiene que escoger: moverse hacia adelante o retroceder”.

“Los MEGA republicanos no respetan la Constitución. Ellos no creen en las reglas de la ley. No reconocen los deseos de la gente. Se niegan a aceptar los resultados de las elecciones”, expresó Biden.

“Las MAGA fuerzas están determinadas a hacernos retroceder. Nosotros todavía un USA que cree en la honestidad y respeta a los otros. Creo que todavía somos una democracia”, afirmó el presidente.

La respuesta republicana:

Sin que Biden terminara, los canales pro Trump enfocaron a Kevin McCarthy, el representante de California que se ha convertido en el escudero de Trump —porque quiere bajar a Nancy Pelosi como portavoz de la Cámara— para que hablara.

“Los demócratas están desmantelando la democracia”, comentó mientras las cámaras mostraban a los millares de indocumentados que cruzan la frontera sur.

Los analistas afirman que los inmigrantes indocumentados son el mayor escollo de los demócratas para el triunfo de noviembre.

Sin embargo, la encuesta de The Wall Street Journal publicada el 2 de septiembre, le da una ligera ventaja a los azules sobre los rojos, lo que se confirmó esta semana con el triunfo de la demócrata Mary Pelolta sobre Sarah Palin, la excandidata a vicepresidenta y protegida de Trump.

A lo anterior hay que sumar el drama de los documentos de Mar-a-Lago, donde Trump y sus abogados no responden lo fundamental: porqué no se entregaron los documentos sin necesidad de la orden de cateo.

Así que nos esperan meses de intenso debate.