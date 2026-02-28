Los colombianos que viven en el exterior podrían poner al próximo presidente, pero no se mueven

Los colombianos envían al país 13 mil millones en remesas al año, pero poco participan en política: Un poco más de 1 millón está inscrito para votar este 8 de marzo

Litza Mayorga es politóloga con estudios en economía de la Universidad de los Andes y lleva más de 17 años viviendo fuera del país. Desde Washington ha trabajado como consultora en políticas de desarrollo en varios países de América Latina, lo que le ha permitido analizar de cerca las transformaciones institucionales, económicas y sociales de la región. Hoy es candidata a la Cámara de Representantes por los Colombianos en el Exterior y plantea que el éxodo dejó de ser un asunto marginal para convertirse en un actor central de la realidad nacional.

Su mirada parte de un dato contundente: el crecimiento sostenido de la migración colombiana y su impacto directo en la economía y en la vida cotidiana de millones de familias. Mayorga sostiene que el censo electoral en el exterior ha aumentado de manera significativa y que, aunque más de un millón de personas están habilitadas para votar fuera del país, la cifra real de colombianos viviendo en el extranjero podría superar los cinco millones y medio, e incluso acercarse a ocho millones. Para ella, esa población representa una región más grande que varios departamentos y, sin embargo, solo cuenta con un representante en la Cámara. En su análisis, existe una desconexión evidente entre el peso económico de las remesas —que superan los 13 mil millones de dólares anuales— y la representación política efectiva de quienes las envían.

En esta conversación con el analista Juan Manuel Ospina, Mayorga señala fallas estructurales en la política migratoria, en la modernización tecnológica de consulados y embajadas y en la profesionalización de la carrera diplomática. También cuestiona la falta de un censo serio de colombianos en el exterior y la ausencia de estrategias para proteger sus derechos en un contexto internacional cada vez más restrictivo. Insiste en que el país debe actualizar su visión educativa, fortalecer la competitividad laboral de sus ciudadanos y asumir que millones de hogares dependen de las remesas para pagar estudios, vivienda y salud.

Vea aquí la conversación completa

