Tres restaurantes en Bogotá para comer todo lo que pueda por un buen precio: recomendados

Si es de los que le gustan los formatos ‘all you can eat’ estos lugares son para usted, además hay una gran variedad de opciones y sabores

Los establecimientos ‘all you can aeat’ son aquellos que ofrecen sus comida de forma ilimitada por un monto fijo. La idea es que las personas coman todo lo que quieran pero eso sí, sin dejar nada en el plato porque se lo cobrarán. La cantidad de restaurantes en Bogotá que ofrecen esta promoción son muchos, pero con precios muy asequibles no tantos, por eso aquí le contamos cuáles son los que tienen las tres b, buenos, bonitos y baratos.

Los creadores de contenido gastronómico y catadores de comida en diversos establecimientos ‘holafood__’ fueron a tres restaurantes que ofrecen estas promociones. Algunos de pollo, hamburguesas y hasta parrilla. Le damos toda la información como precios, platillos y características.

Restaurantes en Bogotá para comer todo lo que pueda

1. Chicken Lover: un all you can eat de alitas grandes y con buenas salsas por $39.000. Ubicado en la Cra 1 20a-79 en el Centro.

2. Honeros: toda la carne a la llanera y costilla enchicharronada que quieran por $57.000. Están ubicados en el barrio Bosque Popular en la Cll 64c 69-26.

3. Lalitos Burguer: hamburguesas doble carne ilimitadas por solo $44.000. Están ubicados en AC 100 67-46.

