Tres producciones para conocer el mundo de Mario Mendoza

Satanás, Los Iniciados y Diario de las Sombras son las tres películas para iniciarse en el mundo del reconocido artista capitalino

Un autor de culto en este país es sin lugar a dudas Mario Mendoza. El escritor bogotano en los últimos años logró una fama indiscutible, para dar una idea sus visitas a la Feria del Libro de Bogotá casi siempre llaman audiencias numerosas, sus lectores hacen filas por su autógrafo, horas si hace falta, y sus opiniones y charlas suelen escucharse con devoción.

El tener una saga infantil, novelas de misterio, novelas graficas entre otros le ha garantizado múltiples lectores; no obstante, si no se dispone de los medios para comprar los libros siempre está la opción de conocer un poco del mundo del escritor con las películas basadas en sus escritos y disfrutarlas en cualquier momento.

Satanás

La película de 2007 dirigida por Andi Baiz narra la historia detrás de la masacre de Pozzeto. Donde Eliseo, un excombatiente de Vietnam, decide abrir fuego en un restaurante muy reconocido, la llamada Masacre de Pozzeto. El filme se inspira en el libro de Mendoza donde se conoce a Campo Elías Delgado un exsoldado de los Estados Unidos con una serie se particularidades.

Tanto en la película como en el libro la audiencia siente la presencia de una fuerza extraña que parece tomar posesión del militar y derivar en la tragedia; sin embargo, todo se da una manera tan sutil que queda en el aire la pregunta ¿ qué paso en el restaurante? Mejor ¿ una persona traumada por la guerra finalmente se desquicio o tal vez una fuerza demoniaca tomo control de una persona particularmente sensible y capaz de ejecutar civiles en la capital?

Los Iniciados

Una producción audiovisual basada en la saga del periodista Frank Molina. Un experiodista perturbado y convertido a las malas en detective privado en medio de una sociedad en caída libre sin ninguna opción de cambio. En ese caos se comienza a ver una serie de crímenes donde Frank Molina deberá ser llamado a encontrar las verdades que nacen de la tempestad.

La película llamada Los Iniciados disponible en plataformas web si bien no sigue la misma estructura de los libros si da en la clave de mostrar un mundo con problemas graves en apariencia irresolubles. El agua hace falta, la corrupción esta al orden del día, las enfermedades se convierten en pandemias etc. Donde todo parece una catástrofe y solo se puede encontrar algo de verdad en el algún tipo de acercamiento a la locura.

Diario de las sombras

Basada en las aventuras de Frank Molina. Donde el protagonista debe vivir en la clandestinidad, resolver una serie de preguntas para averiguar la verdad detrás de los crímenes etc. Donde la audiencia deberá conocer de cerca las sombras que llevan a la locura, entender el pasado como una cuenta que tarde o temprano pedirá su pago.

