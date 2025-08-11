El restaurante de comida de mar en el que puede encontrar platillos desde los 19 mil pesos

Si es amante de la comida de mar, el restaurante Atikoo del Pacífico cuenta con diferentes preparaciones que lo pueden sorprender

Bogotá cuenta con una gran oferta gastronómica que le permite a los ciudadanos disfrutar de los platos típicos que se encuentran en las diferentes regiones del país, ajustándose a los diversos presupuestos de quienes desean salir de la rutina y degustar nuevas preparaciones.

Uno de los sabores más apetecidos es el que ofrece la comida de mar, la cual suele estar inspirada en la Región Caribe y la Región Pacífica, donde se encuentra una amplia variedad de platillos en los que los principales ingredientes son los pescados y los mariscos.

Atikoo, el restaurante de comida de mar con precios bajos

Atikoo del Pacífico es uno de los restaurantes en los que puede encontrar este tipo de comida y cuenta con tres sedes en la ciudad, ubicadas en el Barrio 7 de agosto (carrera 28a # 63b-21), el Centro Comercial Alsacia y el Centro Comercial Avenida Chile.

Este lugar se caracteriza por ofrecer los platos típicos como la cazuela, pero también cuenta con preparaciones únicas como su llamado “elixir”, que está inspirado en el plato mencionado anteriormente, con la diferencia de que este contiene queso derretido y un chorrito de licor.

En su mayoría, cada una de estas preparaciones trae como acompañante al tradicional arroz con coco, aguacate y patacón con queso encima, que lo transportará a las regiones costeras del país sin salir de la capital y lo convierte en un sitio donde puede celebrar alguna ocasión especial.

Sus precios en el plato fuerte pueden variar entre los 19 mil hasta los 69 mil pesos; las entradas tienen un valor entre los 18 mil hasta los 69 mil pesos y tiene gran variedad de bebidas como los jugos naturales, limonadas especiales, gaseosas, cervezas e incluso vinos.

En este restaurante también se tiene en cuenta a aquellas familias que buscan un espacio en el cual disfrutar junto a sus hijos, puesto que tienen un menú infantil en el que puede elegir entre un filete de tilapia apanada y pechuga a la plancha, con precios entre los 19 mil y 21 mil pesos.

