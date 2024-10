- Tres patrones, gastronomía mexicana de calidad en Valledupar

Por: Hugo Leonardo Valenzuela |

Un buen restaurante no se define por grandes instalaciones, gran aforo, redes sociales alimentadas a diario o el uniforme de sus empleados. Si bien es importante todo lo anterior, si en los fogones no hay sustancia, calidad y dedicación por las recetas, generalmente se tiende a fracasar o a solo estar de moda por un tiempo efímero.

La taquería Tres Patrones tiene lo que me parece más significativo; aunque no goza de un gran local con innumerables sillas y mesas, permite que al probar por ejemplo unas quesadillas de chicharrón uno inevitablemente se saboree y diga ¡uff, que rico esto, que buen sabor! Esa fue mi primera impresión cuando por accidente me topé caminando, al caer la tarde, por la carrera novena de la ciudad de Valledupar, buscando algo que comer que no fuera tan pesado.

No es tan común aún ver grandes restaurantes de comida internacional en la capital del Cesar, pero creo que los emprendedores de este lugar apuntaron bien a una de las gastronomías más fuertes y famosas del mundo, la mexicana.

En su menú se pueden ver preparaciones clásicas como los chilaquiles de birria (totopos bañados n una salsa tatemada especial de la casa con queso mozzarella fundido y acompañado de una muy buena birria que asemeja a la receta tradicional del país manito. Los chilaquiles también se pueden encontrar de pork belly y de chorizo.

Obviamente los tacos tienen que hacer presencia de manera obligada en cualquier carta de restaurante mexicano que se respete, y Tres Patrones no es la excepción, aprovechando sabores locales como el taco de camarón que va con una muy sabrosa tortilla de maíz, rellena de camarón rebozado, ensalada coleslaw con pico de gallo y salsa tamarindo (sabor que comparten y aprovechan muy bien los mexicanos y los costeños de nuestro país). Otra buena preparación que pude probar fue el "taco de quesibirria", una receta con tortilla de maíz original, carne de res, cebolla, cilantro y extra queso mozzarella.

Como pueden percibir el menú va a la segura, no es muy amplio, pero tampoco deja al azar lo que uno se le viene a la mente cuando se antoja de comida mexicana, y como lo expresé al principio de esta reseña, creo que las quesadillas que preparan en el lugar, sobresalen por su calidad y sabor.

Yo probé dos tipos; las quesadillas Tres Patrones de chorizo y las quesadillas de chicharrón prensado con el crocante perfecto, una tortilla XL de harina de trigo, abundante queso mozzarella fundido, cilantro finamente picado, pico e gallo y cuatro salsas de la casa a elección del comensal. Me gustó tanto que se la he enviado a familiares de cumpleaños allá, y las he encargado cuando me vienen a visitar, así tengan que traerlas por tierra ¡pero llegan perfectas!

Recomendados también los nachos de chile con carne (chile, carne molida, totopos, guacamole, queso, salsa de queso cheddar, salsa de ajo, guasacaca y cilantro), de birria y de pork belly al pastor, principalmente. Buenas micheladas, cocteles (sobre todo el margarita especial mexicano con tamarindo o Jamaica), cervezas y sodas saborizadas para acompañar.

Dirección: calle 9 No 9a 21 Valledupar, Cesar

Instagram: @trespatrones.taqueria