- Tres mujeres manejan las grandes empresas que persiguen a los deudores

Floralba Rivera, Sandra Claros y Maribel Torres a la cabeza de sus compañías recuperaron muchos millones de los 35 billones que se encontraban en mora el año pasado

Tres mujeres lideran las empresas jurídicas más grandes en recuperación de cartera del país, Aecsa, SC Consultores Abogados Asociados y Alianza SGP. Estas empresas son contratadas por compañías que prefieren tercerizar la gestión de sus cuentas por cobrar, ya sea de forma integral o en etapas específicas. Normalmente, las empresas de servicios de cobranzas lo hacen principalmente en etapas prejurídicas o judiciales, para lo cual se apoyan en un equipo legal que pueda seguir el proceso.

Aecsa SAS es la empresa líder en cobranzas en el país, con 26 años como líder en la recuperación de cartera, reportó ingresos por $ 231.534 millones en el 2024. La empresa nació como Abogados Especializados en Cobranzas a través de todas las etapas de mora, cobranza preventiva, administrativa, prejurídica, jurídica y compra de cartera. Con más 3.800 empleados tiene a Floralba Rivera Herrera como presidenta y a Carolina Abello Otalora como representante legal.

La siguiente empresa por volumen de ventas es SC Consultores Abogados Asociados, ubicada en Medellín, es propiedad de la abogada Sandra Claros y sus socios, quienes realizan principalmente actividades de agencias de cobranza y de calificación crediticia, sus ingresos en el 2024 fueron de $ 54.319 millones. La tercera, también ubicada en Medellín, es Alianza SGP, que vendió $ 36.015 millones en recuperación y cobro de cartera y cuya gerente general es Maribel Torres Isaza.

Según cifras de morosidad en 2024, más de $35 billones se encontraban en mora y $ 67 billones representaban cartera en riesgo. La directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria de la Cobranza (Colcob), Gloria Urueña, indicó el pasado 11 de septiembre durante el Congreso Internacional de Crédito, Cobranza y BPO, que, aunque la cartera comercial muestra crecimiento, la mora en consumo aumentó de forma preocupante debido al sobreendeudamiento de los hogares.

Bogotá, concentra cerca del 40% de la cartera total del país, pero es en la costa Caribe y en el Pacífico, donde la morosidad es significativamente más alta. Un dato interesante es que las mujeres, líderes en el cobro, tienen además un mejor perfil de riesgo y un mejor comportamiento de pago, aunque en general pagan tasas de interés más altas y tienen menor acceso al crédito.

