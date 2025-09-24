La mujer detrás del primer canal de emergencias judiciales

El equipo de emergencias jurídicas, fundado por Joanna Henao, tiene como reto encontrar una ruta para que las mujeres puedan resolver sus problemas legales

La más reciente encuesta del Departamento Nacional de Planeación reveló que las mujeres declaran más que los hombres aquellos problemas que habitualmente deben ser resueltos por los jueces. La diferencia porcentual, sin embargo, es mínima y se da en los rangos de edad superiores a los 40 años y con énfasis en las madres cabeza de familia.

Las mujeres solteras también muestran una mayor incidencia de problemas justiciables y superan en al menos 2.3 puntos porcentuales a aquellas que tienen algún vínculo marital.

Así, ellas utilizan las rutas de acción institucionales y de acuerdo directo más que los hombres. Además, logran un 52 por ciento de resultados favorables a través de acuerdos directos. Además, la tasa de inacción es menor para las mujeres (45.2%) que para los hombres (49.2%), lo que subraya -siempre según la encuesta- su determinación para abordar sus problemas. “Aunque los problemas de los hombres que no actúan tienen una tasa de solución menor, para las mujeres esta tasa es del 23.9%, con una brecha de 5.2 puntos porcentuales a su favor”, precisa.

Ante un panorama de esa naturaleza, unido a la consideración que las madres cabeza de familia, por ejemplo, no cuentan con los recursos necesarios para pagarse una asistencia jurídica costosa, la abogada colombiana Joanna Carolina Henao creo una de las primeras legaltech, un anglicismo que identifica mundialmente a aquellas iniciativas innovadoras y eficientes. Se llama emergenciasjuridicas.com.

La ideó al decantar sus experiencias como litigante, campo en el que se advierten bien las asimetrías que hay entre mujeres y hombres a la hora de buscar justicia.

Durante un foro internacional que deliberó en Bogotá a mediados de septiembre de 2025, fue destacada como una de las mujeres más destacadas en América Latina en el ámbito de las legaltech. “El suyo -destacó el certamen- representa un esfuerzo concreto por brindar soluciones jurídicas adaptadas a las necesidades actuales, demostrando cómo la visión femenina puede impulsar cambios significativos en un campo tradicionalmente dominado por los hombres”.

Allí alternó con Verónica Crisafulli, experta en procesos de liderazgo y Natalia Jiménez Aristizábal, una figura destacada en el ámbito de la tecnología y la innovación, reconocida como "Change maker en fintech" y cofundadora de Lulo X.

Otra figura colombiana del legaltech es Valentina Perdomo López, joven académica directora del Programa de Derecho de la universidad de San Buenaventura

Las une la idea de un acceso más ágil, expedito y barato para las mujeres al servicio esencial de la justicia.

