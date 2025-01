Los tres cursos fáciles y rápidos que puede hacer online para mejorar su hoja de vida y conseguir trabajo

.Publicidad.

Empezó un nuevo año y lastimosamente muchas personas no tienen trabajo, así que están en la búsqueda. Una parte muy importante es tener una excelente hoja de vida, entre más estudios y experiencia tenga mucho mejor para usted. No obstante, muchos creen que debe gastarse un dineral para hacer nuevos talleres y adquirir nuevos conocimientos, pero no es así, de hecho, ni siquiera debe salir de la comodidad de su hogar. Aquí le contamos cuales cursos online existen para que empiece bien el 2025.

Los talleres online son una alternativa muy útil, pues puede aprovechar la noche o levantarse muy temprano y durante el día ir a buscar empleo, hacer labores en casa y realizar otros proyectos. Existen tres opciones que el creador de contenido ‘priceitcol’ recomendó a sus seguidores porque son fáciles y prácticos.

Cursos online que le mejoran la hoja de vida y le abren puertas

1. Learn With Google

Esta opción que como su nombre lo indica es de Google tiene cientos de opciones en español. Tanto para personas como para negocios, son completamente gratuitos y puede avanzar en sus tiempos, además obtendrá un certificado.

2. Coursera

Esta es la segunda opción, que también tiene miles de cursos respaldados por universidades prestigiosas como Duke, Illinois, IBM, entre otras. Y aunque algunos de ellos son pagos también tienen una sección de cursos gratuitos que puede hacer a su ritmo.

3. Triple Ten

Esta se especializa en cursos relacionados con la tecnología, incluso cuenta con un test profesional para quienes aún no sepan que aprender. Aquí los cursos si deben pagarse pero el 87% de las personas que hacen sus cursos consiguen trabajo en los primeros 180 días y si no le devuelven el dinero.

