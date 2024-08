Tres cosas que debe saber para disfrutar del famoso Lagosol de Compensar

.Publicidad.

Dentro de los complejos recreativos de cajas de compensación más populares se encuentra el de Compensar, Lagosol. Este hotel y parque acuático se encuentra en Nilo, Cundinamarca y dispone de una gran oferta de actividades, piscinas y entretenimiento en general para quienes lo visiten. Aunque muchos piensan que para poder visitar estos centros es necesario contar con una afiliación lo cierto es que también disponen de tarifas para no afiliados.

Le contamos algunas cosas que debe tener en cuenta para planear su próxima visita a este parque de Compensar.

Qué debe saber para poder visitar Lagosol

Este lugar cuenta con un plan pasadía que el valor depende de la categoría de afiliación. Este incluye transporte ida y vuelta, ingreso al parque, almuerzo tipo menú del día, ingreso al complejo de piscinas, lago con bicicletas acuáticas, acceso al salón de juegos, gorro de baño, acceso a los vestidores, piscina con toboganes y lockers. Los costos son los siguientes:

Categoría A: $68.400 - $76.000

Categoría B: $69.000 - $77.900

Categoría C: $78.400 - $95.600

No afiliado: $89.800 - $105.400. Si desea tener una estadía más larga, el hotel cuenta con 152 habitaciones adecuadas para diferentes necesidades (doble, triple o múltiple). Los costos dependen de la temporada y de la categoría de afiliación a la caja de compensación; además de si decide viajar con un plan. Por ejemplo, disponen de plan una noche, dos días en temporada baja; los precios van desde $92 mil. El lugar dispone de diferentes actividades para todos los gustos como un sendero ecológico, salón de juegos, canchas de fútbol 11, cancha de voleibol, tenis o cancha múltiple donde podrá jugar baloncesto o microfútbol.

¿Cómo llegar a Lagosol?

El complejo de Compensar cuenta con cuatro puntos de encuentro para aquellos que paguen su pasadía con transporte incluido; Soacha, 1ra de Mayo, Avenida 68 y Sede Suba, el primero de ellos tiene horario de 6: a.m. y los otros tres de 5:00 a.m. La salida de Lagosol a Bogotá es a las 5:00 p.m.

Para quienes viajan en transporte propio, el complejo cuenta con parqueadero. Debe salir por Soacha y tomar la vía rumbo a Melgar. Después dirigirse a la Vereda La Esmeralda, kilómetro 107, Auto Bogotá - Girardot.