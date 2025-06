Tres candidatos que quieren enterrar la era Caicedo aspirando a la Gobernación del Magdalena

.Publicidad.

Con un Rafael Martínez destituido de la Gobernación del Magdalena por doble militancia, empieza la pelea por quien será el Gobernador que completará los dos años largos que quedan del periodo 2024-2028. Primero será la designación que haga el presidente Gustavo Petro del gobernador encargado quien convocara a las elecciones atípicas que definirán quien será el reemplazo de Rafael Martínez.

Se la juegan distintas fuerzas políticas, empezando por el Pacto Histórico busca para ponerle fin al reinado de Fuerza Ciudadana con el que el exgobernador Carlos Caicedo logró 12 años de alcaldía de Santa Marta y dos gobernaciones, la última frustrada por la salida de su alfil Rafael Martínez quien alcanzó a dejar al menos 86 contratos.

El diputado Rafael Noya es una carta fuerte para el proyecto de Gustavo Petro con el que rompería cobijas con Fuerza Ciudadana que, aunque apoyó su candidatura presidencial mantiene diferencias como pudo verse en la reunión, que no fue de buen recibo en la Casa de Nariño convocada por Francia Márquez en Cali a la que también asistió Daniel Quintero.

La imagen foto fue publicada por todos en sus perfiles X y se sabe que Caicedo maneja su propia agenda con la que aspira a ser él, candidato presidencial.

Con Moya, el Presidente buscaría canalizar los 300 mil votos que obtuvo en el Magdalena, independiente de su procedencia porque a pesar de haber llegado a la Asamblea con el aval de Fuerza Ciudadana, este ya no existe como partido y las diferencias con Caicedo y Rafael Martínez se han profundizado en su ejercicio como diputado. Una abrupta ruptura que acercó a Rafael Noya a las bases del Pacto Histórico en la región y fue precisamente en el evento “Encuentro por la Unidad del Pacto Histórico Magdalena” donde anunció oficialmente su aspiración a la Gobernación del Magdalena.

La concejala Mallath Martínez Cantillo, quien fue ex alcaldesa de Fundación, pero no consiguió ser reelegida, seria la carta de los disidentes del Partido Liberal que no obedecen las directrices del expresidente Cesar Gaviria. La respaldan la representante a la Cámara, Kellyn González Duarte y el exrepresentante y exalcalde de Tenerife, Rodrigo Roncallo, quien fue aceptado en la JEP tras aceptar su colaboración con el Bloque Norte de Jorge 40 y Mancuso.

El sector empresarial baraja el nombre de Jorge Camilo Gnecco quien ya anunció que está considerando lanzarse como candidato. Aunque creció en Santa Marta, estudió en Australia y Estados Unidos, sus raíces están ligadas a La Guajira y el Cesar compartiendo parentesco con el clan Gnecco en el Cesar, su vida tomó otro camino cercano al sector privado desde la presidencia del conglomerado empresarial Morano Gruppo.

La oposición al gobierno y a Caicedo en el Magdalena no ha logrado organizarse alrededor de un nombre a pesar de haber conseguido que Carlos Pinedo llegara a la Alcaldía y tener la gabela de la celebración de los 500 años de Santa Marta.