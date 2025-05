- De poderoso hombre de Petro en la Costa a político en declive: el desplome de Carlos Caicedo

.Publicidad.

Como un baldado de agua fría le cayó a Carlos Caicedo la decisión del Consejo de Estado de sacar del cargo a su escudero, el gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, quien incurrió en doble militancia en época electoral 2023. En ese entonces, las elecciones regionales se inclinaban en favor de Martínez y de Fuerza Ciudadana, el movimiento político de Caicedo, quien desde hace tres periodos tiene el control de la Alcaldía de Santa Marta y hace un periodo en la Gobernación a pesar de las peleas cazadas con la clase política tradicional del departamento.

Carlos Caicedo le quitó la Alcaldía de Santa Marta a la familia Díaz Granados en 2011, el grupo político ha intentado recuperar el control de la ciudad, pero su movimiento Fuerza Ciudadana también le quitó al clan Cotes en 2019 la Gobernación cuando Caicedo fue elegido, un poder que mantuvo con Rafael Martínez como su sucesor. Sin embargo, las cosas no le resultaron en las regionales de 2023, si bien Martínez resultó elegido, perdió el poder en la Alcaldía a donde aterrizó Carlos Pinedo con respaldo de clase dirigente tradicional.

Su inicio en la Gobernación fue espinosa. Desde octubre de 2023, pocos días después de ganar la Gobernación del Magdalena con más de 86.634 votos, a Rafael Martínez se le abrió una investigación. La prueba del Consejo de Estado era un video en el que Martínez aparecía en una tarima con micrófono en mano hablando de las virtudes de Miguelina Pacheco y María Charris, candidatas al Concejo de Santa Marta y Asamblea del Magdalena por el Partido de La U. El discurso plasmado en un video fue la prueba reina para que el Consejo de Estado emitiera su fallo en contra.

No es la primera vez que Rafael Martínez está bajo la lupa de la justicia. En 2019, cuando era Alcalde de Santa Marta, fue suspendido por investigaciones contra su administración, pero esto no evitó que defendiera su alcaldía desde la detención domiciliaria y su popularidad siguiera en aumento lo que se evidenció en los sondeos nacionales.

Otro duro golpe al movimiento Fuerza Ciudadana de Carlos Caicedo

Carlos Caicedo aspiraba a lanzarse a la Presidencia de la República, pero el Consejo de Estado enterró sus aspiraciones cuando en mayo de 2024 Fuerza Ciudadana perdió su personería jurídica. Caicedo alegó una persecución en su contra y de la izquierda detrás de esta decisión.

Ante la decisión del Consejo de Estado, Carlos Caicedo instauró una tutela convencido de que iba a salir victorioso, pero no fue así y, por el contrario, se confirmó la caída de su colectividad en noviembre de 2024.

La ponencia de la sentencia estuvo a cargo de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello, una jurista oriunda de Sogamoso y egresada de la Universidad Nacional. Su argumento fue que Fuerza Ciudadana no superó el umbral del 3% en las elecciones legislativas de 2022, lo que constituía un requisito indispensable para obtener la personería. Caicedo había alegado que se le había vulnerado el principio de igualdad, puesto que otros movimientos como la Colombia Humana habían recibido un trato diferente, pero el alto tribunal dejó claro que cada caso es distinto y que ese en particular obedecía a hacer respetar el Estatuto de Oposición.

Posesión de Rafael Martínez en la Gobernación del Magdalena al lado de Carlos Caicedo

La crisis interna del grupo político de Carlos Caicedo

Antes de perder la personería jurídica de Fuerza Ciudadana, el grupo político de Caicedo ya afrontaba problemas al interior que se acentuaron en las elecciones de 2022. Caicedo y su hermana Patricia habían sido inseparables hasta que los reveces electorales los separaron.

En las regionales de ese año se produjo una primera fisura cuando Rafael Martínez y Patricia Caicedo se presentaron como fórmula de Senado y Cámara. Los Naranjas como los llaman en Santa Marta participaron con lista cerrada encabezada por Gilberto Tobón Sanín, a pesar de una votación de 170 mil, la quinta más alta del Senado, no alcanzaron el umbral y se hundieron.

Jorge Agudelo, candidato a la Alcaldía de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo y Rafael Martínez en campaña 2023

Es fue el primer trago amargo. Sin embargo, en las elecciones de 2023, Patricia Caicedo se lanzó a la alcaldía de Santa Marta para reemplazar a Virna Johnson, quien terminó investigada y cuestionada por sus manejos con contratistas con quien Patricia Caicedo trabajó como gerente de la Empresa de Servicios Públicos Essmar, y este cargo fue motivo de peso para que Consejo Nacional Electoral revocara la candidatura de Patricia Caicedo ya que trabaja.

Patricia Caicedo se quejó de no haber recibido por parte de su hermano el respaldo financiero al que se había comprometido, a pesar del poder que mantenía con su alfil Virna Johnson en la alcaldía de Santa Marta. Patricia Caicedo renunció a Fuerza Ciudadana y con ella se fueron dos concejales y nombres cercanos al círculo de Caicedo.

Patricia Caicedo inscribió su candidatura a la Alcaldía de Santa Marta en 2023

Carlos Caicedo enredado con 5 millonarios contratos en Santa Marta

En julio de 2024 inició el juicio contra Caicedo por el Coliseo de Gaira y 20 días después por la Ludoteca de Bonda. La Fiscalía lo acusó de presunta corrupción cuando fue Alcalde de Santa Marta.

La promesa incumplida del exalcalde Caicedo con las obras de la Ludoteca que debieron entregarse hace siete años. La obra es inutilizable porque se inunda, no está terminada ni tiene servicios de agua, en otras palabras, el alcantarillado tiene fallas. El contratista Unión Temporal por el Desarrollo Infantil debió entregar en 2017 un Centro de Desarrollo Infantil en Santa Marta. Para el trabajo tenía un presupuesto de $ 6.954.619.927; no obstante, la construcción siete años después aún no ha terminado.

El contrato del Coliseo de Gaira se suscribió el 28 de octubre de 2015 por un valor de 2.682 millones de pesos. El propósito principal de este contrato era la adecuación y mejora en la infraestructura del polideportivo. Según las acusaciones de la Fiscalía habría un posible robo de aproximadamente 690 millones de pesos.

Los cargos a Carlos Caicedo fue por irregularidades en la construcción de Coliseo de Gaira

En el escrito de acusación, la Fiscalía insistió en el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Este y la mayoría de contratos que tienen a Caicedo enredado los firmó en la recta final de su alcaldía, en 2015.