Tres artistas se bajaron del Estéreo Picnic y ya se saben sus reemplazos; uno de ellos es amigo de Feid

El Festival Estéreo Picnic 2024 y sus festivales aliados en América Latina como Lollapalooza, sufrieron la baja de tres de sus artistas estelares invitados: Dove Cameron, Rina Sawayama y Jaden. La razón es que estos intérpretes cancelaron toda su gira en el continente.

Dove Cameron es una exactriz de Disney nacida en Washington que es reconocida por su participación en la serie Liv And Maddie y en la producción teatral de 2007 Les Miserables. Como artista se destacó por su versión del tema "On top of the world" de Imagine Dragons y por canciones propias como "Boyfriend" y "Breakfast", ambas incluidas en su álbum del año pasado Alchemical: Volume 1.

La promesa del pop británico Rina Sawayama, es una cantautora, modelo, actriz y activista nacida en Japón y radicada en Londres desde niña. Su mayor éxito es "Beg for you" con la intérprete también británica Charlie XCX. Rina también ha participado en canciones de Lady Gaga y el artista transgénero brasileño Pabllo Vittar. Además, en una de sus canciones tiene como invitado estelar a Elton John.

El hijo de Will Smith, Jaden, es un actor, modelo y rapero estadounidense conocido por canciones como "Icon" o "Summertime in Paris", donde también participa su hermana Willow. Para la película Bad Boys For Life, hizo parte del remix de "Ritmo", composición originalmente creada por The Black Eyed Peas con J Balvin.

¿Cuáles serán los reemplazos para el Festival Estéreo Picnic 2024?

Rápidamente el festival anunció que los reemplazos serán The Vaccines, Leisure y Saiko, un reggaetonero de Granada, España, que es muy amigo de Feid y que junto a él creo el éxito "Polaris remix". Canción muy emitida por las radios de aquel país. El también intérprete de "Reina" (incluida en un disco de Mora) y "Cosas que no te dije" está programado para el día sábado, por lo que no se descarta que las dos estrellas puedan llegar a compartir tarima.

The Vaccines es una banda británica que se formó en Londres en el año 2010, una de las razones por las que se han vuelto tan populares, es porque algunas canciones suyas como "Wreckin bar" y "Bad mood", incluidas en Fifa 12 y, la segunda, en una de las versiones de Need For Speed. Además de que la primera de estas canciones también hizo parte de la popular serie adolescente británica Skins.

El recambio quedará completo con la participación de Leisure, la agrupación de rock indie alternativo de Auckland, Nueva Zelanda, que se popularizó a través de la plataforma Soundcloud y ahora es conocida por sus mega éxitos "Got it bad" o Slipping away".