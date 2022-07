En su tierra y con su gente: El concierto que no fue para Darío Gómez

.Publicidad.

A escasos días del inicio de la tradicional feria de las flores, ya los escenarios estaban preparados para recibir una gran cantidad de músicos. Entre las presentaciones a realizar, el 6 de agosto sería un día único para la ciudad de Medellín, pues Darío Gómez se presentaría junto a demás colegas del género del despecho. Sin embargo, este no pudo ser, pues el Rey del despecho, no podrá llegar a la fecha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🤠 Feria de las flores 2022 🌼 (@feriadelasfloresmedellin2022)

La Macarena sería el lugar donde Darío Gómez se presentaría ante su gente en compañía de Jhonny Rivera, quien ha manifestado su profunda tristeza por la partida de su gran amigo. Con la boletería casi agotada, los paisas se preparaban para recibir a uno de sus grandes ídolos, quienes aprovecharían el regreso de la feria de las flores, pero esta vez de manera presencial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dario Gómez (@elreydeldespecho)

Al momento no se sabe que irá a pasar el 6 de agosto, pues la empresa encargada de vender las boletas, no se ha manifestado al respecto. Lo único seguro es que Antioquia llora la perdida de uno de los grandes la música. Y es que el vacío que deja el intérprete de "Nadie es eterno en el mundo", no podrá ser llenado por ningún otro artista. Definitivamente Rey del despecho solo habrá uno y nadie le quitará ese puesto a Darío Gómez.

