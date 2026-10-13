Cuál será el cargo de David Vélez, el cerebro de Nubank, en el gobierno De la Espriella

El empresario paisa será asesor sin salario para simplificar procesos, digitalizar servicios públicos y promover el uso de inteligencia artificial en el Gobierno

David Vélez aceptó ser asesor ad honerem (sin remuneración) del gobierno de Abelardo de la Espriella para impulsar la transformación digital del Estado y el desarrollo de la inteligencia artificial. La apuesta busca aprovechar la experiencia del empresario, cofundador de Nubank, en la creación de servicios financieros digitales para crear una administración pública más rápida y eficiente.

Para De la Espriella, la trayectoria de Vélez al frente de uno de los bancos digitales más innovadores de América Latina puede aportar ideas para reducir trámites, simplificar procesos y modernizar las instituciones, reduciendo los costos de operación del Estado y eliminar burocracia. El mandatario electo señaló que le pidió al fundador de Nubank ayudar a construir un Estado “más pequeño, eficiente y moderno”, además de plantear transformaciones en educación y en la manera de ejecutar políticas sociales.

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Foto: nubank creativelab

La tecnología podrá contribuir a mejorar el diseño y la ejecución de los programas sociales mediante el análisis de datos confiables. El Gobierno tendría herramientas para identificar mejor a la población que necesita apoyo, orientar los recursos públicos y evaluar los resultados de las políticas. Para que ese uso sea efectivo, los sistemas deberían proteger la información personal y evitar que errores o sesgos excluyan a personas que cumplen los requisitos. Donde sería clave la asesoría del fundador de Nubank.

La asesoría de Vélez al actual gobierno también podría enfocarse en los programas de formación para jóvenes en programación, ciencia de datos y computación. Fortalecer esas habilidades ayudaría a preparar a nuevas generaciones para empleos relacionados con la economía digital y a desarrollar capacidades tecnológicas dentro del país.

Antes de asumir este rol ad honorem, David Vélez no había ocupado un cargo formal de asesoría gubernamental para ningún otro Estado. Su trayectoria pública y su interacción con entidades estatales se habían dado a través iniciativas del sector privado participando en mesas de diálogo sobre regulación bancaria, inclusión financiera y competencia de medios de pago, y a través de su vinculación en juntas directivas y consejos globales —destacando su participación en el consejo directivo de OpenAI— y de iniciativas como The Giving Pledge (asociación filantrópica con Bill Gates y Warren Buffett).

En el ámbito financiero, donde ha construido su experiencia empresarial, Vélez podría aportar a la adopción de las finanzas abiertas, la digitalización de los pagos y la inclusión financiera. Estos cambios también podrían facilitar las interacciones entre la ciudadanía y el Estado, al simplificar pagos, trámites y el acceso a servicios públicos.

Vélez es considerado uno de los empresarios tecnológicos más destacados de la región. Nubank, la entidad que cofundó, se ha convertido en uno de los mayores bancos digitales del mundo fuera de China. La compañía reporta más de 131 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, y figura entre las entidades financieras de mayor valor de América Latina.

En Colombia, Nubank anunció un plan de inversión para el periodo 2026-2030 por cerca de cinco billones de pesos. El anuncio se realizó en septiembre y contó con la participación de Marcela Torres, gerente general de la compañía en el país, y David Vélez, uno de sus fundadores.

Vélez y su equipo deberán presentar un proyecto formal para estructurar esta visión como una política de Estado. El reto para el Gobierno será convertir esa experiencia del sector privado en soluciones públicas concretas.

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