Traiciones e infidelidades: el peso que carga Karol G con su familia

.Publicidad.

A sus 30 años de edad, Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, logró su reconocimiento mundial. Sus álbumes y canciones no solo se escuchan en varios continentes, la paisa ha ganado importantes premios de la industria musical, además de realizar colaboraciones con artistas de talla internacional.

-Publicidad.-

Además de sus papás, Marta Navarro y Guillermo Giraldo, conocido también como Papá G; Karol G también ha presentado a sus dos hermanas frutos de la misma relación: Jessica y Verónica Giraldo. Guillermo apoyó la carrera de la artista desde sus inicios, incluso fue su manager por muchos años. La mayor, Verónica, es experta en belleza y Jessica es abogada. Fue solo hasta inicios del año 2021 cuando muchos de sus seguidores conocieron una tercera hermana. Katherine Giraldo, es media hermana de la cantante por parte de papá y según ella, cortó su relación con ambos desde hace más de dos años, por supuestos problemas familiares. La joven influenciadora de belleza y modelo, sostenía una mejor relación con toda la familia Giraldo en el pasado, sin embargo, después de la muerte de la mamá de Katherine, la joven hizo cosas que su padre no aprobó y que también afectó a una de las otras hermanas de Karol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de rastreando famosos (@rastreandofamosos)

Publicidad.

Anteriormente, Katherine se ha referido al rumor de ser la inspiración para el éxito de la paisa A Ella. Hace mucho, la joven reveló que la canción hablaba sobre una de las hermanas de Karol, y del momento cuando le quitó el novio a la cantante. Sin embargo, ha confirmado que no se trate de ella y para lo único que sirvió su participación fue para “destapar esa olla, pero ese monstruo no fui yo, la protagonista de A Ella jamás” confesó en sus redes sociales.

En una entrevista con Lo Sé Todo, del Canal Uno, la joven confirmó que, a pesar de haber pedido perdón a su papá, solo se vio beneficiada una de las hermanas en cuestión pues “yo no soy hija de la mamá de ese núcleo familiar”, afirmó. En repetidas ocasiones también ha intentado recuperar la relación con ellos y ha negado algún tipo de interés económico. "Yo tengo mis emprendimientos, mi empresa, lo económico no va al caso. Mi único interés es recuperar ese vínculo, jamás me he ganado un peso por ser la hermanita de Karol G", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)



Según los más recientes testimonios de Katherine, la relación no ha mejorado por la mamá de Karol, por la simple razón de que la joven es fruto de una infidelidad y porque tampoco hay disposición de los demás por querer remediarlo.

Vea también: