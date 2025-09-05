Todo lo que debe saber sobre el concierto que se tomará el Coliseo MedPlus: tips, rutas de acceso y más

El fenómeno Funk Tribu agotó en cuestión de horas dos fechas en Bogotá y ahora miles de personas se preparan para vivir dos noches históricas de música electrónica en el Coliseo MedPlus. Pero más allá del furor por el artista, lo que los asistentes necesitan es información práctica para llegar, moverse y disfrutar del evento de manera segura.

Anuncios. Anuncios.

Rutas de llegada y acceso al Coliseo

El Coliseo MedPlus, ubicado en la calle 80, contará con rutas exclusivas para facilitar la llegada de los asistentes. Se recomienda el uso de TransMilenio hasta el Portal de la 80y desde allí tomar buses alimentadores y rutas especiales que estarán habilitadas para el concierto. Para quienes opten por transporte particular, se dispondrá de parqueaderos aliados, aunque se advierte que la disponibilidad es limitada, por lo que se recomienda llegar con suficiente anticipación.

Además, el recinto tendrá accesos diferenciados según localidad y tipo de boleta, con el fin de evitar aglomeraciones. Los organizadores recomiendan descargar previamente el código QR de entrada y llevar documento de identidad en físico.

Anuncios.

Detalles logísticos y de seguridad

El Coliseo habilitará zonas de hidratarse y comer dentro del recinto, además de un servicio de lockers para guardar objetos personales. No estará permitido el ingreso de botellas, envases de vidrio, aerosoles ni correas con hebilla metálica. Habrá puntos de apoyo de la red Échele Cabeza con información preventiva sobre consumo responsable, primeros auxilios y acompañamiento.

Anuncios..

En cuanto a la seguridad, la gerente estratégica del Coliseo, Carolina García, aseguró que “cada detalle ha sido planeado para que el público viva una experiencia de talla internacional, con protocolos que garantizan bienestar y confianza”.

Rutas de salida del Coliseo MedPlus

Al finalizar los conciertos, se activarán rutas de salida para evitar congestiones en la salida por la Calle 80. Se habilitarán buses hacia puntos estratégicos de la ciudad como Calle 80, Suba y Chapinero. La recomendación principal es pactar el regreso con anticipación, preferiblemente en grupos, y evitar el uso de transporte informal en la zona.

El Coliseo MedPlus se ha propuesto convertir cada concierto en una experiencia integral: música, logística, movilidad y seguridad. En palabras de los organizadores, el reto no es solo llenar el escenario, sino garantizar que cada asistente recuerde no solo al artista, sino también la forma en la que Bogotá puede vivir espectáculos de clase mundial.

Vea también: El imperdible festival de comida que aterriza a Bogotá con los 30 mejores restaurantes de la ciudad