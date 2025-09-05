Esta es la celda de Epa Colombia en Bogotá, un lujo muy lejano al de 'El Buen Pastor'

A la empresaria y creadora de contenido la trasladaron hace menos de un mes a la Guarnición Militar de Carabineros y así luce el lugar

El pasado 20 de agosto, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, dejó atrás los muros de la cárcel El Buen Pastor para ser trasladada a la Guarnición Militar de Carabineros en Bogotá. La decisión fue tomada por las autoridades penitenciarias y gestionada por su defensa, bajo el argumento de proteger su salud y su seguridad, pues se asegura que las condiciones en el centro penitenciario femenino se encuentran deterioradas. Sin embargo, este movimiento ha despertado críticas y suspicacias, ya que muchos lo ven más como un premio que como una medida de protección.

Anuncios. Anuncios.

Meses atrás se había hecho público el espacio en el que la empresaria de queratinas se encontraba recluida en El Buen Pastor: una celda reducida, con una pequeña base cama, una colchoneta, una silla y una repisa con algunos objetos personales. La propia Daneidy denunció en su momento la presencia de ratas en ese lugar. Aun así, en medio de su estadía allí, logró ganarse el afecto de varias internas y convertirse en una figura influyente entre la población carcelaria.

Pero su paso por esa celda fue breve y, con la llegada a la guarnición militar, su realidad dio un giro inesperado, al menos según muestran las fotografías que han circulado en los últimos días.

Anuncios.

Así es la nueva celda de Epa Colombia, con lujos que no tenía en El Buen Pastor

De acuerdo con lo que han revelado distintos medios, recientemente se realizó una inspección sorpresa en la guarnición tras una advertencia de fuentes judiciales. Estas aseguraban que desde allí se estarían efectuando comunicaciones no autorizadas, incluyendo llamadas y mensajes electrónicos.

Anuncios..

Durante un operativo, se realizó la requisa de celulares y más. Foto: Policía.

Durante el operativo, las autoridades incautaron varios celulares y equipos electrónicos, algunos de los cuales pertenecerían directamente a Epa Colombia. Además, quedó en evidencia que en este centro de reclusión militar no todos los internos viven bajo las mismas condiciones: televisores, neveras, camas más amplias y cómodas, ropa adicional y hasta comida empacada fueron hallados en las celdas, elementos que están prohibidos en este tipo de lugares.

|Le puede interesar El renacer del tolimense Dayro Moreno, el goleador que estuvo a poco de perderlo todo

Lo más llamativo es que estos beneficios no serían exclusivos de Daneidy Barrera. Según una fuente citada por El Tiempo, parte de lo incautado también pertenecería a la exgobernadora del Huila, Cielo González, y posiblemente a la señora Sandra Ortiz, lo que deja en evidencia que no se trataría de un caso aislado.

El hallazgo genera un debate inevitable: ¿cómo es posible que en un centro militar se filtren estas comodidades que están expresamente prohibidas? Y más aún, ¿qué consecuencias podría traer para Epa Colombia, quien ya cumple una condena y ahora enfrenta un nuevo cuestionamiento sobre su permanencia en la guarnición?

Por ahora, las autoridades no han descartado la posibilidad de ordenar nuevos traslados por incumplimiento de las reglas penitenciarias. Lo cierto es que el caso de Daneidy Barrera vuelve a estar en el ojo de la opinión pública, rodeado de polémicas que ponen en duda la igualdad en el trato de los privados de la libertad en Colombia.

Vea también: