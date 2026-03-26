- El éxito del Festival Estéreo Picnic de la mano de Páramo Presenta, tuvo un impacto de USD$ 78 millones

El Festival Estéreo Picnic 2026 volvió a poner a Bogotá en el mapa de los grandes eventos musicales de la región. Durante tres días, más de 140 mil asistentes se reunieron en la capital para vivir una edición que, más allá del cartel, reafirmó al FEP como una experiencia cultural que conecta públicos diversos y convierte a la ciudad en epicentro latinoamericano.

Con más de 130 actos musicales en nueve escenarios y más de 40 horas de música en vivo, la programación apostó por la variedad y el alcance internacional. La presencia de turismo musical también marcó la pauta: cerca del 40 % de los asistentes llegaron desde fuera de Bogotá, una cifra que evidencia el poder de convocatoria del festival y su capacidad para atraer públicos alrededor de la música.

Ese movimiento se tradujo en cifras contundentes para la ciudad. El impacto económico del evento se estima en 78 millones de dólares, con un gasto directo superior a los 50 millones, dinamizando sectores como la hotelería, el transporte y la gastronomía. A la par, más de 12.000 empleos diarios hicieron posible su operación, mientras que cientos de periodistas acreditados ampliaron su alcance a nivel global.

La edición de 2026 también dejó avances en sostenibilidad e inclusión. Entre las medidas más destacadas está la eliminación del uso de agua en la estabilización de estructuras, lo que permitió ahorrar más de 140 mil litros de agua, además de iniciativas como baños secos, reciclaje y energías alternativas. En paralelo, programas de accesibilidad y espacios de bienestar ampliaron la participación, mientras que Futuro Picnic volvió a abrirle espacio a nuevas generaciones.

En este contexto, las marcas consolidaron un rol más activo dentro del festival, integrándose a la experiencia con activaciones y propuestas más allá de la publicidad tradicional. Con millones de interacciones digitales y una infraestructura de gran escala, el FEP no solo confirmó su crecimiento, sino que reforzó su papel como proyecto de ciudad que trasciende la música y sigue evolucionando como plataforma cultural y económica.

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