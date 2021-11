Toda una defensora: Yina Calderón olvidó su odio por La Liendra

.Publicidad.

“Yo nunca pensé decir esto: este man no es tanto de mi agrado y ustedes lo saben. Ahí La Liendra tiene toda la razón” confesó Yina Calderón en sus redes sociales después de que Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra publicara una extensa reflexión sobre su físico. “Soy feo, pero yo no busco ser lindo, yo busco ser productivo y aportar a mi familia” fue parte de lo que dijo el pereirano hace menos de una semana.

“¿De qué sirve tener a un papacito, que todas las viejas lo miren si no sirve para nada? Que uno sea la que pague todo. Yo prefiero tener un feo, pero verraco, no que me mantenga” continuó la ex Protagonista de Nuestra Tele para darle la razón a La Liendra y hasta felicitarlo. “Él tiene toda la razón, esta vez sí aplaudo a La Liendra, queremos más hombres luchadores y emprendedores” finalizó.

