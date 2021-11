¿Tenía razón? La vidente que predijo que Colombia no clasificaría a Qatar 2022

Hace algunos meses, Lilian Estrada no dudó en decir que la selección no estaría presente en el mundial. Con el empate ante Paraguay, su predicción no está lejana

Un panorama desalentador fue el que dejó la vidente Lilian Estrada a los aficionados de la selección en julio de este año. Y aunque muchos no le creían que la selección no clasificaría al mundial de Qatar. Hoy en día, después de cinco partidos sin ganar, ese panorama parece hacerse realidad.

Fue en una entrevista para el portal KienyKe, que la vidente no dudó en decir que la tricolor no lograría clasificar a su tercer mundial consecutivo. "No quiero ser negativa pero no te puedo decir sí, si con mi videncia estoy viendo un no. Me pongo triste porque soy colombiana" dijo la vidente al portal.

En ese momento, Colombia terminaba su actuación en la Copa América de Brasil, y aunque no quedó campeona, tampoco le fue mal, quedó tercera y se alzó la medalla de bronce.

Por esa razón, para los amantes del fútbol pareció algo fuera de lugar lo dicho por Estrada, y más cuando en la triple fecha de septiembre la selección logró entrar entre las cuatro selecciones que clasifican de manera directa.

Sin embargo, a día de hoy parece que la predicción de la vidente se puede hacer verdad. Y después de los 4 empates a 0 y la derrota frente a Brasil, no queda más que ganar en los últimos partidos para clasificar, algo que parece imposible con el mal juego que está mostrando la selección.

