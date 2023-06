¿Tiene un nuevo amor? La vida de Clara Cabello después de perder a Rafael Orozco, el amor de su vida

La viuda del cantante nunca lo olvidó y siempre será el amor de su vida. No hay un día que no escuche sus canciones

Hoy se conmemoran 31 años de la muerte de uno de los grandes del vallenato, Rafael Orozco, una dura pérdida para el género. Además de las sospechosas circunstancias de su muerte. Fue asesinado en la terraza de su vivienda en la ciudad de Barranquilla. Aunque quedaron muchas dudas sobre el hecho, la Fiscalía tuvo una teoría de quien fue el autor intelectual. El narcotraficante José Reinaldo Fiallo Jácome, ‘Nano Fiallo’, sería quien quería al cantante bajo tierra. Al parecer, fue un lío de faltas, pues María Angélica Navarro, ex del narco, sostenía una relación con el artista barranquillero, según lo informó en una declaración jurada. Aunque él tenía esposa, Clara Cabello.

A pesar de lo oscuro de las circunstancias, Clara Cabello, la viuda de Rafael Orozco, no creería en esas acusaciones. En cada aniversario de su muerte lo recuerda con algún mensaje y esta ocasión no fue la excepción: “Siempre en mi mente y en mi corazón. ¡Te amo!”, escribió en la descripción de una foto muy antigua del cantante que publicó en su instagram. Parece que su esposa no lo olvida, de hecho, el año pasado fue entrevistada por el diario ‘El Pilon’ y dijo que cada que recordaba el doloroso hecho lloraba. Sin embargo, muchos se preguntan si consiguió un nuevo amor.

La madre de Kelly Johanna, Wendy y Loraine, las tres hijas que tuvo con Rafael Orozco, se dedica en la actualidad a cuidar a sus nietas. No se volvió a casar, ni tiene novio, como dijo el año pasado para ‘El Pilon’ el cantante es el amor de su vida y no hay más. Vive con su hija mayor y asegura que no hay un día que no escuche sus canciones, en especial la del famoso verso ‘Ahí viene la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza, Clara’, escrita para ella. Viven muy acomodadas y no les falta nada pues lo que les dejó el barranquillero les fue de gran ayuda.

