- Tesla llega pisando fuerte a Colombia con sus precios bajos y pone a temblar a muchas marcas en el país

La marca de Elon Musk eligió Bogotá y Medellín para su lanzamiento en Colombia, con precios inesperados y una estrategia que sacudió el mercado

Aunque se esperaba que la llegada de la marca de Elon Musk hiciera presencia en el Salón del Automóvil, finalmente decidieron no participar ni acercarse a Corferias. En una jugada quizás estratégica, aprovechando la coyuntura, lanzaron oficialmente la marca en una de las zonas de mayor poder adquisitivo de la ciudad. Allí, el nombre de Tesla llamó la atención de transeúntes y curiosos que se reunieron para registrar este hito.

La marca busca dar un golpe fuerte en el país con una vitrina en Bogotá y otra en Medellín, por ahora. Para competir en el creciente mercado eléctrico colombiano, han decidido traer el Model Y y el Model 3, dos modelos bastante reconocidos que ahora buscarán darle la pelea a marcas como BYD y otras compañías chinas que han aterrizado con fuerza en 2025. Pero lo más destacado de esta llegada es que los precios son realmente competitivos y, probablemente, arrasarán por ello.

Los precios con los que Tesla aterrizó en Colombia

Lo más impresionante es el precio del Model 3, que llega desde los $109 millones, aunque se trata de la versión básica. Este vehículo llama la atención por su autonomía de hasta 520 kilómetros, según el ciclo WLTP. Las versiones más potentes pueden alcanzar incluso 660 kilómetros de autonomía, con precios que van desde $135 millones hasta $165 millones.

Por otro lado está el Model Y, del que también habrá múltiples configuraciones. Su versión de entrada tendrá un precio cercano a $119 millones, con una autonomía de 466 kilómetros. También habrá una variante de largo alcance y tracción total, con un precio superior de $144 millones.

Tesla completará su ambiciosa llegada a Colombia con estaciones de supercarga, que permitirán recargas rápidas de aproximadamente 20 minutos. Las compras se podrán realizar directamente en la página oficial de la marca, que, según se sabe, ya registra varias reservas. Aunque la infraestructura para vehículos eléctricos aún es limitada en el país, la entrada de Tesla ha generado sorpresa y expectativa.

Sus precios han sido inesperados, incluso para algunas marcas que no anticipaban una estrategia tan agresiva. Habrá que ver cómo se mueve el mercado automotriz en lo que queda del año, especialmente con la llegada de tantos modelos nuevos.

