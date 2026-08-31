Terremoto en Pereira, después de los titulares

“El centro de Pereira es como si hubieran echado una bomba a la ciudad; como si se tratara de una ciudad ucraniana o de Kiev. Realmente, la destrucción es absoluta, la destrucción es total” (Suárez, 2025, 00:06:09). Con estas palabras, el analista Aurelio Suárez, en entrevista con el periodista Ricardo González, buscó sintetizar la magnitud de la devastación observada en Pereira tras el terremoto del 10 de agosto.

La comparación, además de ilustrar la magnitud de la tragedia, resulta útil para comprender los efectos económicos de mediano y largo plazo del terremoto. En la historia militar existe una estrategia ampliamente estudiada: atacar los centros de producción, intercambio y circulación económica del adversario para debilitar su capacidad de sostener el esfuerzo de guerra y acelerar su colapso. De manera análoga, aunque sin la intencionalidad propia de un conflicto bélico, en Pereira las mayores afectaciones ocasionadas por la tragedia se concentraron en el centro de la ciudad y en buena parte de la denominada zona rosa, espacios que albergan una porción significativa de la actividad económica, particularmente del comercio y los servicios. Como resultado, el sismo no solo produjo pérdidas humanas y materiales, sino que también comprometió temporalmente algunos de los principales nodos de la dinámica económica urbana.

De este modo, al impacto patrimonial ocasionado por el terremoto, estimado en cerca de 35.000 viviendas afectadas y alrededor de 80 edificaciones colapsadas, se añade una dimensión económica y social de efectos potencialmente más duraderos, como la afectación de los ingresos y de las condiciones materiales de vida de miles de personas. A medida que la emergencia desaparezca de la agenda pública y de la cobertura mediática, la atención nacional se desplazará hacia otros acontecimientos. No obstante, las consecuencias del desastre continuarán manifestándose durante meses e incluso años en la vida de las familias afectadas, cuyos procesos de recuperación suelen desarrollarse lejos de la visibilidad que acompaña a los primeros días de la tragedia.

Por esta razón, resulta urgente un trabajo mancomunado entre líderes sociales, organizaciones comunitarias, gremios, movimientos ciudadanos y fuerzas políticas de todos los orígenes para ayudar a Pereira a superar lo que podría ser la peor crisis de su historia reciente. Si bien han surgido iniciativas desde distintos sectores, estas se han caracterizado por su dispersión y la falta de articulación. Entretanto, el liderazgo mostrado por la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda ha sido tímido frente a la magnitud del desafío. Gran parte de la ciudadanía tiene la sensación de que la emergencia rebasó la capacidad de respuesta de las autoridades, que deben rectificar y asumir un papel más activo.

Por último, debemos aprovechar todos los espacios y medios de comunicación a nuestro alcance para que el resto del país comprenda la verdadera magnitud de lo ocurrido el 10 de agosto. Aunque hoy existe un abundante registro de testimonios, fotografías y videos que documentan en tiempo real la catástrofe, quienes tuvimos la oportunidad de presenciar sus efectos de manera directa y contamos con tribunas para hablar o escribir, tenemos la responsabilidad de mantener viva la atención pública sobre los desafíos de una etapa menos visible, pero más compleja: la reconstrucción material, económica y social de Pereira y de Risaralda.

Por ello, insistimos en que la emergencia de Pereira y del departamento de Risaralda debe mantenerse como una prioridad para el Gobierno nacional. La magnitud de los daños exige una respuesta proporcional, inversión pública suficiente, recursos extraordinarios y una estrategia integral de recuperación. Esta columna se suma a ese llamado, con la convicción de que el país no puede permitirse olvidar una tragedia cuyas consecuencias seguirán acompañando a miles de familias mucho después de que desaparezcan los titulares.

Referencias bibliográficas

Ricardo González Duque. (2026, agosto). Aurelio Suárez: “el centro de Pereira quedó como una ciudad ucraniana por el terremoto” [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=KKOjrq0UmMY.

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