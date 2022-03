¿Tenemos que acostumbrarnos al lenguaje sicarial de nuestros "padres de la patria"?

Escuchando el audio de la conversación entre el senador Mario Castaño y un tal Juan Carlos Martínez, que al parecer funge como asesor, (es decir, el que le hace las vueltas) uno entiende la índole o mejor, la ralea, de la clase dirigente de este país. Porque si a uno no le advierten que se trata de un senador, parece que estuviera escuchando una conversación entre dos gañanes de lo más normalitos.

A nadie le importa. La gente está más preocupada por el mensaje que el cantante puertorriqueño Residente le envío a nuestra “gloria” musical J. Balvin. Eso es más viral, más explosivo.

Castaño y su banda no van a recibir una golpiza en la calle como el raponero que a punta de cuchillo le quita el celular a una desprevenida joven. Y seguramente no pisará la cárcel, alguna pena mínima cumplirá en una casa que imagino cómoda hasta el lujo, y a la plata que se han birlado mejor echarle la bendición.

Y cuando todo se olvide, volverán a encumbrarse, de eso no hay duda. Este escándalo quedará solapado por otro de mayor calado. De todas maneras la codicia es cosa seria. La gente no se conforma con nada.

No es suficiente un buen puesto directivo, con 7 u 8 millones de pesos mensuales. No. No es suficiente, no es suficiente un carrito normal, no, hay que tirar de lujo. Y los hijos no pueden ir en taxi, motorratón o bus a clases. No señor.

Y nada de juntarse con la gentuza de las universidades públicas. ¡Qué va! Hay que ver cómo se vive mejor ¡hombre! que aquí roba todo el mundo porqué me voy a hacer el decente yo precisamente.