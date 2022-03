La arriesgada táctica militar de Rusia en Ucrania: los delirios de un autócrata

Por: Omar Yezid Barrera |

marzo 09, 2022

Rusia ha puesto en marcha la mayor apuesta geoestratégica en Europa en varias décadas, su éxito o fracaso depende de una estrategia militar desconcertante para expertos en inteligencia y maniobras militares de todo el mundo.

Todo parece indicar que Vladimir Putin se precipitó a la guerra basado en informes muy optimistas sobre el estado de las fuerzas militares rusas, es decir, sobre su real capacidad de combate, moral de las tropas, superioridad tecnológica, logística necesaria, y, sobre todo, subestimando las capacidades y voluntad de combate del nación ucraniana, y, ante todo, minimizando la reacción de Occidente.

A casi dos semanas del inició de la invasión, la lentitud del avance ruso, la escasa actuación de la fuerza aérea, y, la rápida reacción de Occidente para golpear la economía rusa más las enormes pérdidas de equipo y una significativa cantidad de cadáveres de soldados rusos sin ser recuperados en los campos de Ucrania, dan cuenta de una guerra que no ha salido tan bien como se había planificado.

Los objetivos de la guerra de Putin deberían cumplirse en apenas unas 72 horas, y para conseguirlos lanzó sus tropas en cuatro ejes de penetración, para formar dos maniobras de pinzas, uno primero sobre Kyiv, la capital, para forzar los objetivos políticos de la invasión, y otro sobre Dnipropetrovsk, para copar el margen oriental del rio Dniéper, y que las anexiones territoriales sean cosa jugada.

El grupo de tropas que ingreso desde Bielorrusia con dirección a Kyiv ha sido incapaz de someter la ciudad, y parece dedicarse con lentitud a intentar aislarla del occidente y sur del País.

La segunda parte de esa pinza se ha visto detenida por la feroz resistencia en las ciudades de Sumy y Kharkov, y son el frente que presenta menores avances.

La segunda pinza, conformada por las tropas que salieron de Crimea han logrado asegurar la desembocadura del Dniéper en el Mar Negro al capturar la ciudad de Kherson, y actualmente, se encuentran asediando las ciudades de Zaporiyia y Mariupol, un importante puerto sobre el mar de Azov.

Las tropas que ingresaban desde Donetsk han completado la maniobra de envolvimiento sobre Mariúpol, una ciudad que hasta el momento ha ofrecido una heroica resistencia.

Los movimientos militares que se aprecian en el terreno confirman en parte los objetivos declarados por Putin para esta guerra. Por una parte, unos objetivos políticos que consisten en derrocar el gobierno democrático del Presidente Volodímir Zelenski, cuyo gobierno es acusado por los propagandistas del Kremlin de neonazi y golpista, aunque el propio Zelenski derrotó en elecciones libres en 2019 a Petro Poroshenko, el presidente que emergió de la crisis política de 2014.

Y además forzar un cambio constitucional que prohíba a Ucrania integrarse a la OTAN y la Unión Europea, y que además elimine a las fuerzas armadas ucranianas. Por otra parte, unos objetivos de conquista territorial que consisten en el reconocimiento de la anexión rusa de Crimea y de la independencia de las autodenominadas Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL).

Estos objetivos en realidad no son novedosos, de hecho, se encuentran detallados en el libro Fundamentos de geopolítica: el futuro geopolítico de Rusia del filósofo fascista ruso Aleksandr Duguin.

El libro de Duguin ha sido un manual de las academias militares rusas desde hace casi 20 años, e incluso ha sido promovido para su incorporación al currículo escolar tanto por políticos nacionalistas del partido Rusia Unida de Putin, como políticos comunistas, incluyendo al expresidente de la duma rusa (parlamento) Gennadiy Seleznyov, de quien Duguin fue asesor.

Si la influencia de Duguin sobre la estrategia militar de Rusia en esta guerra es real, debemos entender que Ucrania es vista por los militares y políticos rusos como un estado sin significado político o histórico, su cultura es menospreciada, no se le concede un exclusividad étnica o geográfica, y debe ser anexada a Rusia en la medida de lo posible incluso bajo el sonoro nombre de “Novorrusia”. Incluso por estos días, Duguin se dedica a promover a través de la prensa, la expulsión de población que no sea rusa étnicamente hacia Europa occidental y no se ha cuidado de usar términos como limpieza cultural y deportación de población.

En todo caso, lo que debía ser una guerra rápida y sin mayores costos para la imagen de Rusia, se ha convertido en una autentica pesadilla militar, política y económica. La marcha de batallones blindados, la doctrina del ejercito ruso, se ha empantanado ante las ciudades ucranianas, y ha permitido operaciones masivas de emboscadas que han costado enormes daños a las fuerzas rusas.

De hecho, el inventario de unidades rusas perdidas a cargo de la cuenta de twitter @oryxspioenkop relacionada con la inteligencia militar turca, da cuenta de 149 tanques, 135 vehículos blindados de infantería, 93 vehículo blindados, 52 transportes de personal, 5 vehículos antiminas, 35 vehículos de infantería ligera, 8 estaciones de coordinación de comunicaciones, 37 vehículos de ingeniería, 48 camiones lanzadores de misiles, 16 sistemas móviles de defensa antiaérea, 3 obuses autopropulsados, 24 remolcadores de artillería, 22 morteros autopropulsados, 19 lanzacohetes, 7 caños antiaéreos, 24 unidades de misiles tierra-aire, 1 radar móvil, 23 unidades aérea entre helicópteros, aviones y drones, 2 trenes logísticos de combustible, más de 300 camiones y jeeps, y no menos de 3800 muertos y más de 200 capturados.

Las bajas rusas solo seguirán aumentando con el paso de los días, conforme las batallas sean mas urbanas, y los sistemas occidentales sigan robusteciendo la resistencia ucraniana con misiles antitanque y antiaéreos, lanzagranadas, rifles de francotirador, visores nocturnos, minas y explosivos, ametralladoras y municiones. Las unidades de reabastecimiento ruso seguirán siendo emboscadas, y la escasez de combustible, medicamentos, munición, raciones de comida, y las dificultades para extraer y atender heridos se seguirán multiplicando.

Occidente quiere convertir a Ucrania en el Afganistán europeo, una nación que ofrezca una larga guerra, con muchas víctimas, cuya destrucción se pueda enrostrar por décadas a los rusos, a la vez, que sirva para sostener el esfuerzo de sanciones con el cual minar la frágil economía rusa y acelerar la transición energética.

Por ahora el elemento más despreciable de la guerra es que los rusos no se han esmerado en lo más mínimo por recoger a sus soldados muertos, algo que no se había visto en la historia militar, ni siquiera en la antigüedad. Los ataques a la población civil aun son limitados, pero basta recordar la destrucción a la que los rusos sometieron a Grozny en 1999, para entender de lo que serán capaces para intentar someter una ciudad.

Los objetivos políticos de Putin se esfuman entre sus manos y lo que resta es que la ocupación militar le permita quedarse con una porción grande de Ucrania y en lo posible que la guerra encaje en la narrativa nacionalista del decadente líder ruso.