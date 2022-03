Colombia, Costa Rica y Brasil a elegir presidentes en 2022

En 2022 las elecciones no solo son en Colombia. Por el contrario, la cosa política también se moverá en distintos países de este lado del mundo

Por: Juan David Solarte Eraso |

marzo 09, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Desde hace algunos años, con el surgimiento del concepto de “Nuevo socialismo” o “Socialismo del siglo XXI”, se inició una querella por el poder en los países de América Latina en donde el futuro de los mismos era disputado entre dos orillas políticas opuestas.

Esta querella en la forma de gobernar ha significado trazar de dos colores el mapa de este lado del mundo en medio de una carrera por lograr la mayoría de los gobiernos afines a unos ideales.

-Publicidad.-

Para este año, Colombia, Costa Rica y Brasil tendrán elecciones presidenciales en donde, sin excepción, también se rivalizará el máximo cargo desde dos bandos

Colombia

Publicidad.

Nuestro país ha vivido un período bastante agitado en materia electoral. Por un lado, el pasado 5 de diciembre se realizaron las votaciones de los CMJ y el 13 de marzo de este año conoceremos los nuevos miembros de las dos cámaras que componen el Congreso de la República y, además, se conocerán ese mismo día los tres candidatos a la Presidencia que logren la mayoría de los votos de su respectiva coalición.

Dos meses más tarde, el 29 de mayo, se llevará a cabo la primera vuelta presidencial. Con el propósito de evitar una segunda vuelta, uno de los candidatos deberá obtener el 50% más 1 de los votos válidos, es decir, la suma de los votos sin contar los nulos ni los marcados como votos en blanco. De lo contrario, el pueblo colombiano sabrá de su nuevo mandatario el día 19 de junio.

Frente a los candidatos es apresurado asegurar a un vencedor total o a quienes podrían llegar a la segunda vuelta, ya que aún se desconocen quiénes serán oficialmente los candidatos. Lo que sí está claro es el panorama que reflejan las encuestas, en las cuales Gustavo Petro cuenta con un significativo porcentaje en intención de voto.

Igualmente, si nos guiamos por las cifras de dichas encuestas, a Petro no le alcanzaría para vencer en primera vuelta, pero de seguro tendrá un pase a la segunda; ya dependerá del candidato de centro o centroderecha que logre pasar, puesto que, de ser de una orilla totalmente contraria a la del líder del Pacto Histórico, este último tendría una mayor opción de triunfo que si se enfrentase a alguien de centro.

Costa rica

Continuando con nuestra gira electoral nos topamos con Costa Rica, país donde el pasado domingo 6 febrero se celebró la primera vuelta presidencial, siendo el triunfador de la jornada José María Figueres, expresidente y candidato del partido de centroizquierda Liberación Nacional con el 27,26% de los votos; mientras que el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, candidato por Progreso Social Democrático, obtuvo el 16,70%.

Para el sistema de elección presidencial de este país de América Central, la segunda vuelta se evita si el candidato más votado alcanza al menos el 40% de la votación. Para el caso, el balotaje de la segunda vuelta se cumplirá el 3 de abril. Cabe resaltar que el abstencionismo si logró más del 40 %, para ser exacto: 40,29%, una cifra que no se miraba desde 1953 tal y como citó CNN en Español (Enlace AQUÍ).

Un dato que más adelante nos servirá para la conclusión es que el actual partido de gobierno, Acción Ciudadana, obtuvo apenas el 0,66% de los votos, lo que significó que se quedará sin representación en el Congreso y sin pase a la segunda vuelta

Brasil

Finalmente, Brasil disputará elecciones presidenciales el 2 de octubre y segunda vuelta el 30 de octubre si ninguno de los candidatos obtiene al menos el 50% de los votos emitidos.

En la baraja de candidatos resaltan dos figuras ya conocidas. Uno de ellos es Lula da Silva, presidente de la República entre 2003 y 2010 y quien aspira llegar de nuevo al Palacio de Planalto.

Por otro lado, Jair Bolsonaro, quiere lograr la reelección, esto, a pesar de que según las encuestas su favorabilidad ha disminuido, pero quien en un intento de evitarlo, logró que a principios de noviembre del 2021 se aprobara una enmienda constitucional para el aumento del presupuesto en 16.400 millones de dólares, de los cuales la mayoría estarían destinados a la estructuración de un programa social (llamado Auxilio Brasil) y que consiste en generar pagos directos a cerca de 400 familias de bajos ingresos; un programa social que de cierto modo puede lograr un incremento en el apoyo a su candidatura. (Fuente AQUÍ).

Brasil cuenta con una tercera opción: Sergio Moro, juez que condenó en el pasado a Lula da Silva por la Operación Lava Jato y quien también renunció al cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública, luego de tachar la administración de Jair Bolsonaro “de debilitar la lucha contra la corrupción”.

Conclusión

Las elecciones por desarrollar este año estarán marcadas de una u otra manera por la pandemia y las sobredimensionadas medidas de restricción a la movilidad dictadas por los gobiernos de turno, las cuales, desencadenaron la caída en la economía, el crecimiento del desempleo, el ensanchamiento de la pobreza y, en general, un cambio en el modo de vida, lo que tendrá como consecuencia una no aceptación a los candaditos del partido o presidente actuales, es decir, un no rotundo al oficialismo.

Unos ya claros ejemplos son los de Costa Rica y Colombia. En este primer país el partido de gobierno (Acción Ciudadana) no obtuvo ni una curul en el Congreso y no logró pasar a segunda vuelta presidencial; para el caso de Colombia, el candidato a la Presidencia por el partido de gobierno, Oscar Iván Zuluaga, marca una intención de voto del 4%, lo que lo ubica en la octava (teniendo en cuenta el voto en blanco en segunda posición y no sabe/no responde en cuarta posición) de la Gran Encuesta realizada por la compañía YanHass S.A. en alianza con RCN Radio. (Enlace AQUÍ).

En conclusión, nada está escrito aún y, como dijo en alguna ocasión el expresidente Juan Manuel Santos: “la política es dinámica”, y todavía hay tiempo para formar nuevas alianzas o disolver otras que puedan darnos grandes sorpresas al final de las elecciones.