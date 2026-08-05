- Telemedicina 2.0: más allá de la pantalla, más allá del papel

La próxima revolución de la salud no dependerá únicamente de construir más hospitales o ampliar la infraestructura física. Dependerá, sobre todo, de la capacidad que tengamos para conectar la información. Durante años entendimos la telemedicina como una videollamada entre un médico y un paciente. Fue un avance importante porque acercó la atención especializada a territorios donde antes era casi imposible acceder a ella. Sin embargo, la consulta cambió de escenario, pero el modelo siguió siendo el mismo: el paciente presentaba un síntoma, buscaba atención y el sistema reaccionaba.

Hoy estamos entrando en una nueva etapa. La discusión ya no es si la salud digital llegó para quedarse, sino cómo aprovecharla para transformar la manera en que gestionamos la salud. La telemedicina 2.0 representa justamente esa evolución: un modelo que no solo responde a la enfermedad, sino que acompaña al paciente de forma continua, preventiva y personalizada. Pero esa promesa solo será posible si la información clínica también puede viajar con él.

Durante años digitalizamos la consulta, pero no el recorrido del paciente. La historia clínica permaneció fragmentada entre instituciones, lo que obligó a millones de personas a repetir exámenes, reconstruir antecedentes y empezar de cero cada vez que cambiaban de médico o de ciudad. Ese ha sido uno de los principales límites de la transformación digital en salud.

Las cifras muestran por qué este cambio no puede esperar. De acuerdo con el Informe de Indicadores Básicos de Salud 2025, departamentos como Vichada cuentan con apenas diez Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) para atender a más de 127.000 habitantes. Pretender cerrar esa brecha únicamente mediante nueva infraestructura física es poco realista. La tecnología no reemplaza hospitales ni profesionales de la salud, pero sí puede multiplicar su capacidad de respuesta y llevar conocimiento especializado a lugares donde hoy sigue siendo escaso.

Ahí es donde la interoperabilidad de la historia clínica electrónica adquiere un papel estratégico. La verdadera innovación ya no consiste únicamente en hacer consultas virtuales, sino en garantizar que cualquier profesional autorizado pueda tomar decisiones con información completa, sin importar dónde fue atendido previamente el paciente. Que un especialista en Bogotá pueda acceder a los exámenes realizados en un hospital de Quibdó no es un avance tecnológico aislado; es una nueva forma de entender la atención en salud.

Cuando la información acompaña al paciente, la consulta deja de destinar buena parte de su tiempo a reconstruir antecedentes y puede concentrarse en lo realmente importante: diagnosticar mejor, prevenir oportunamente y definir el tratamiento más adecuado. Eso se traduce en menos desplazamientos innecesarios, menos duplicidad de procedimientos, un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y, sobre todo, una atención más oportuna para quienes viven en regiones apartadas.

El país ya dio pasos decisivos para hacer posible esta transformación. La Ley 2015 de 2020 sentó las bases para la interoperabilidad de la historia clínica electrónica y la Resolución 1888 de 2025 defined su implementación mediante el Resumen Digital de Atención en Salud (RDA), que adopta estándares internacionales como HL7 FHIR R4 para que la información clínica pueda compartirse entre instituciones de manera segura y homogénea. El mensaje es claro: en un sistema de salud moderno, ningún actor puede seguir funcionando de forma aislada.

Sin embargo, la tecnología, por sí sola, no cambia un sistema. Se necesita conectividad, procesos sólidos, talento humano capacitado y una articulación efectiva entre el Estado, las instituciones prestadoras de servicios de salud, las aseguradoras y el sector tecnológico. La transformación digital no ocurre por decreto ni por la simple incorporación de nuevas herramientas; ocurre cuando las capacidades tecnológicas se integran a una visión compartida de país.

Ese reto también exige que la regulación evoluione al ritmo de la innovación. Será indispensable fortalecer los estándares de ciberseguridad para proteger la información médica, consolidar el reconocimiento del dato clínico generado a distancia y promover modelos de financiación que incentiven la prevención tanto como la atención. La tecnología avanza con rapidez, pero solo genera impacto cuando existe un entorno institucional que permita aprovechar todo su potencial.

Y ese potencial apenas comienza. La interoperabilidad de la historia clínica es solo el primer paso hacia un ecosistema en el que millones de datos, tratados con altos estándares de seguridad y anonimización, permitan anticipar brotes epidemiológicos, identificar factores de riesgo antes de que aparezca la enfermedad e integrar información proveniente de dispositivos inteligentes que acompañan permanentemente la vida de los pacientes. En otras palabras, pasar de un sistema que reacciona a uno que es capaz de anticiparse.

En LinkTIC creemos que la próxima década de la salud no estará definida por quién tiene más tecnología, sino por quién logra integrarla para resolver problemas reales. Porque la telemedicina 2.0 va mucho más allá de una pantalla. Su verdadero valor está en construir un sistema donde la información acompañe siempre al paciente, donde las decisiones clínicas se tomen con contexto y donde la innovación contribuya a cerrar brechas históricas de acceso. Esa es, en esencia, la transformación digital que el país necesita.

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