Taxistas: en vez de pensar en ustedes mismos con paros y bloqueos, hagan un mejor servicio

Por: Camilo Andrés Cervera Tellez |

septiembre 19, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El 12 de septiembre se hizo un nuevo paro en Colombia pero por cuenta de los taxistas que se las vienen a dar de amenazar a la ciudadanía con paros y bloqueos, ellos solo piensan en ellos mismos y sus familiares, no en la comunidad en general que se siente atropellada por los taxistas, no todos,

que prestan un mal servicio, algunos son groseros, patanes, tratan mal a las mujeres embarazadas, adultos mayores, se niegan a llevar mascotas, maletas y equipajes hasta gente con muletas, adulteran el taximetro, hacen largos recorridos para hacerse su agosto, cobran más de lo que marca el taximetro, se niegan a ir donde la comunidad les diga porque dicen que ese sector es supuestamente peligroso, que yo por allá no voy, que no tengo suelto, que necesito supuestamente descansar, o necesito ir supuestamente a una cita médica son excusas para no prestar el servicio a la gente y fuera de eso es complicado tomar el taxi que uno tarda hasta 30 minutos en muchos barrios, calles y avenidas, a esto se suma la actitud irreprochable de varios líderes taxistas como Hugo Ospina que solo promueve la violencia en vez del diálogo como lo fue con los camioneros en el reciente paro que si dieron un buen ejemplo, y que los mismos taxistas se peleen con la propia comunidad a raíz de este intruso que tiene manchada la imagen del gremio de los amarillos en Colombia

Por eso la gente opta por tomar otros servicios como Uber, Didi, Cabify entre otros porque se siente más segura, respetada, que sus derechos no se sientan vulnerados pero los taxistas sacan otras excusas, ellos mismos son los culpables de que el gremio este en crisis y que penetre el transporte ilegal, a causa de sus actitudes irreprochables groseras con la comunidad en general porque la gente prefiere coger otros servicios y que no se sienta maltratada.

..Publicidad..

Los señores taxistas en vez de amenazas con paros y bloqueos secuestrando a los ciudadanos y vulnerando sus derechos porque no se miran más bien en el espejo y hacen más un bien un paro que promueva un acto de civilidad con los usuarios y comunidad en general prestando un mejor servicio no les cuesta nada, es la mejor solución de que la imagen del gremio de los taxistas mejore mostrando cortesía, cordialidad, solidaridad, respeto, hacia la gente, así todos se benefician sin recurrir a los mal llamados bloqueos que vulneran derechos como la educación, el trabajo, la salud.