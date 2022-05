¿También se irá del país? El odio que le tiene Carlos Antonio Vélez a Petro

.Publicidad.

No hay una periodista que use más su espacio de opinión para arremeter contra Gustavo Petro, que Carlos Antonio Vélez. El manizaleño no pierde tiempo para hacer clara su preferencia política y casi siempre le saca los trapitos al sol al candidato del Pacto Histórico, quien continua liderando la intención de voto en las últimas encuestas.

Esta vez, el periodista hizo advertencia del desfile de personas afines a las ideas de Petro en el país, por ejemplo, algunos cercanos a Nicolas Maduro y también al expresidente de España, Rodriguez Zapatero, quien llegó a Colombia para anunciar su respaldo a la campaña del candidato de izquierda colombiano.

-Publicidad.-

Vélez sentenció sin ningún reparo: "Los funestos y peligrosos Rodriguez Zapatero, y el ideólogo de Maduro, Castillo y demás escorpiones, Amauri Chamorro, se pasean por Colombia, trabajando ¿con visa de turista?"

Así mismo, mostró su indignación a la llegada de Rodríguez Zapatero a Colombia para ayudar, en sus palabras "al señor de las bolsas" refiriéndose a Petro.

Publicidad.

No es la primera vez que Vélez crítica la campaña del candidato presidencial, y ademas advirtió a la gente que lo peor está por venir. "¿Se imaginan los primeros 100 días de gobierno de una sarta de inútiles, resentidos y con armas en la mano? Cuide el voto. Después no vaya a decir que no ser le dijo" aclaró.

¿Será que si Petro llega a quedar presidente, al estilo de Marbelle, Vélez también preferiría salir de Colombia? Sus palabras dejan claro que no se va a aguantar un gobierno de izquierda en el país.

Vea también;