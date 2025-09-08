Ojo, conductores durante cuatro meses estará cerrado un carril de la autopista sur de occidente a oriente

Desde el 8 de septiembre y durante 4 meses estará cerrado un carril de la autopista sur entre la carrera 76 y 64 metros al oriente en sentido occidente oriente, (Soacha – Bogotá), debido a los trabajos que, adelantará la empresa Vantí con la instalación de una tubería de gas de alta presión en este sector de la autopista sur. La Secretaría de Movilidad de Bogotá quien autorizó los cierres dijo que la afectación es de forma total por ello, se implementó un plan de manejo de tráfico en la zona.

De acuerdo con el cronograma dispuesto por la Secretaría de Movilidad, con el fin de facilitar la ejecución de las obras y permitir la movilidad de los ciudadanos que a diario transitan por este corredor vial, autorizó algunas alternativas para los conductores y viajeros de la siguiente manera: los conductores que se movilizan en sentido occidente oriente por la autopista sur, seguirán circulando por los tres carriles que estarán habilitados en el corredor.

Mientras que, para los peatones que continuamente se desplazan por esta importante vía, se garantizará la movilidad utilizando el andén del costado sur y los ciclistas pueden continuar utilizando también el andén del costado sur, lo cual indica que pueden seguir la ruta habitual. La ejecución de esta obra hace parte del contrato # 1013 de 2022 del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Este contrato fue adjudicado por el IDU durante la vigencia 2022 en la Administración de la exalcaldesa Claudia López por un valor de $181.740.991.865 al Consorcio CC Intersección Avenida Bosa y tiene como objetivo fundamental, la construcción de una intersección a desnivel en la Autopista Sur con la Avenida Bosa e incluye la prolongación de la Avenida Las Torres hasta la calle 59 sur. Este Consorcio está conformado por las empresas Conconcreto S.A y Conconcreto proyectos S.A.S.