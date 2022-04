Susana Correa, ex DPS, abandona el barco uribista

Correa envió una carta diciendo que ya no comparte las decisiones de los directivos del CD. Su deserción se da al tiempo de ser nombrada ministra de Vivienda

abril 01, 2022

La señora Susana Correa envió a los medios de comunicación (los mismos que tiene muy bien aceitados con las platas del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) una carta en la que anuncia su retiro del Centro Democrático, de propiedad de Uribe Vélez, argumentando que ya no comparte las decisiones tomadas por sus directivas, que no son otras que las tomadas por su jefe, a quien dice adorar con toda el alma. Tal decisión coincide con la peor crisis de ese cascaron politiquero que se cae a pedazos en una crisis que no la para nadie.

Correa es una reconocida ficha de los ingenios azucareros de Cali, toda vez que forma parte de la familia propietaria del Ingenio Mayagüez, localizado en el municipio de Candelaria, vecino de la capital del Valle del Cauca.

Su deserción del Centro Democrático se da al tiempo que fue nombrada por el señor Iván Duque como nueva ministra de Vivienda luego de apartarse del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), entidad que mangoneo a todo lo largo de la actual administración presidencial convirtiéndola en un fortín de los politiqueros oficialistas a quienes favoreció con multimillonarios contratos de las políticas sociales organizadas para atender a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El DPS es una entidad organizada desde el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) por expertos ingleses ligados a los sectores neoliberales del Partido laborista británico que la proyectaron como un instrumento de gestión de las políticas sociales para enfrentar la pobreza, la exclusión social y la vulnerabilidad de millones de personas; su prioridad han sido las víctimas del conflicto armado para las cuales se expidió una ley especial desde el 2011 para repararlas e indemnizarlas.

Son varios los programas que gestiona el DPS como Familias en Acción, Familias en su Tierra, Iraca (para indígenas y afros), jóvenes en acción, Ingreso solidario, adulto mayor, compensaciones con el Iva, infraestructuras sociales y emprendimientos productivos.

En el actual gobierno esta entidad se convirtió en la tesorería de los más sobresalientes jefes de la politiquería oficialista quienes fueron favorecido con gigantescos contratos otorgados a sus testaferros, los mismos que montaron un descarado despojo de los subsidios e incentivos a los hogares de las víctimas.

Con la mermelada del DPS el señor Ivan Duque garantizo las mayorías en el congreso para darle soporte a su seudo gobernabilidad.

Las veedurías que hacen auditoria social a los programas del DPS han destapado operaciones contractuales direccionadas por la Susana Correa para favorecer operadores beneficiados con gigantescos contratos (150 mil millones de pesos) que han desviado dineros para favorecer el incremento de fortunas de los clanes mafiosos de la contratación como es el caso de Andes, de Corprogreso, de Diego Moreno Tirado y Alejandro Cárdenas de la ciudad de Bucaramanga, los cuales monopolizan operaciones contractuales adjudicadas a dedeo por la señora Diana Sandoval Aramburo, la ficha de Susana Correa que ordena los contratos.

Recientemente el periodista Daniel Coronel hizo una descripción de las operaciones contractuales movidas por Susana Corra para favorecer poderosas maquinarias electorales del partido conservador en las votaciones del 13 de marzo.

Nadya Georgette Blel Scaaff acaba de ser elegida al senado con 165 mil votos. Esta señora es la hija del condenado parapolítico Vicente Blel y la hermana del actual gobernador de Bolívar, Vicentico Blel. La mano generosa de Prosperidad Social, y de doña Susana Correa, dice Coronel, bendijeron al departamento de Bolívar con la Prosperidad Social. Con cuatro convenios firmados en 2021 la prosperidad llegó a Cartagena, Tiquisio, San Cristóbal y otros municipios. Esa bendita ‘mermelada’ parece haber impactado maravillosamente la campaña de la hermana del gobernador Blel, quien consiguió 165 mil votos. Hace 4 años, Nadya no llegó ni a la mitad: obtuvo 69 mil votos.

La segunda votación conservadora del país es de otro desconocido, plantea Coronel. Se llama Carlos Andrés Trujillo González, un exalcalde de Itagüí, Antioquia, que llega al Senado con una prodigiosa votación de 160 mil votos. El doble de lo que sacó hace cuatro años.

De los 160 mil votos que obtuvo el conservador de Itagüí, 20 mil vienen del departamento de La Guajira donde pocos lo conocen, pero sí conocen los pagos de Ingreso Solidario que doña Susana Correa fue a entregar entre aplausos en el norteño departamento. En Riohacha, donde Trujillo sacó 1.382 votos, Maicao 1.687, Manaure 1.642, en Villanueva 1.500 y en Uribia, donde llegó a 10.000, de lejos el candidato al Senado más votado.

Históricamente, Uribia, la capital indígena de Colombia, ha sido un pueblo liberal. Sin embargo, este año la ‘mermelada’ de Susana Correa obró el milagro y los guajiros, empezando por la comunidad wayú, decidieron salir a votar masivamente por un conservador paisa. Carlos Andrés Trujillo se alzó con más de 10 mil votos en un pueblo que tiene apenas 30 mil electores. Uno de cada tres ciudadanos votó por el de Itagüí. Increíble.

En este, caso, sugiere Coronel, no solo tuvo que ver el DPS sino el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Envías). Carlos Andrés Trujillo tuvo que ver con la asignación de recursos de pavimentación, como lo ha reconocido el alcalde de Uribia.

El tercero en votación del Partido Conservador es el exalcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García. Están frescas las imágenes suyas pedaleando al lado de la hoy ministra Susana Correa, inaugurando pavimentaciones pagadas con plata de Prosperidad Social.

Marcos Daniel Pineda, hijo de la senadora Nora García, logró 150 mil votos, otro resultado asombroso.

Y es que Prosperidad Social ha sido especialmente generosa con Córdoba, la tierra de El Ubérrimo. La quinta votación conservadora del país también viene de ese departamento.

Se llama, déjenme busco, se llama Liliana Esther Bitar Castilla es la prima de David Barguil. Su primo ha tenido una enorme cuota nacional en este gobierno, el ministro de agricultura Rodolfo Zea es ficha suya. El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, es una cuota que comparte con la poderosa jefa de gabinete de Iván Duque, doña María Paula Correa.

La senadora Liliana Bitar es oriunda de Cereté donde también ha llovido el maná bienhechor del Departamento de Prosperidad Social: Tres parques en los corregimientos de Mateo Gómez, Retiro de Los Indios y el barrio Miraflores del municipio. Más familias en acción, más “un día de equidad”.

Todo debió ayudar para que la debutante candidata Liliana Bitar lograra 114 mil votos, mucho más de lo que consiguieron veteranos en zonas de mayor votación, afirma Coronel.

El sexto en votos es el exgobernador del Tolima, Oscar Barreto Quiroga, quien está logrando godificar un departamento tradicionalmente liberal.

Hoy, sigue Coronel, quería hacerles notar una cosa: en la elección del pasado 13 de marzo, 9 conservadores fueron elegidos con una votación mayor de 100 mil votos.

No se le quiere restar méritos al presidente del directorio conservador, Omar Yepes, que es un campeón del clientelismo, pero los mayores aplausos por esta proeza de la maquinaria conservadora se los deben llevar Iván Duque y Susana Correa. Ella tiene bien merecido su Ministerio de Vivienda en donde con toda seguridad proseguirá con sus prácticas depredadoras de la administración pública y del presupuesto estatal para armar sus poderosas camarillas politiqueras.

El caso de Susana Correa y sus prácticas delincuenciales deben ser objeto de seguimiento de las veedurías ciudadanas para destapar todo su entramado de operaciones contra el bien común y los derechos sociales de la ciudadanía más afectada por la pobreza. Serán muchos los daños que afectaran el Ministerio de Vivienda ahora que fue colocada allí por Iván Duque para que siga cuidando con abundante mermelada la gobernabilidad parapetada en el poder legislativo colombiano.