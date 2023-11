Estas son las señales para saber si sus perros o gatos se sienten amados

Si tiene mascotas en casa y aún no sabe si son felices con usted con esta lista lo va a saber

.Publicidad.

Los perros y gatos son animales muy cariñosos y expresivos, cuando están tristes, felices, cansados o incluso cuando los regañan son evidentes sus emociones. Sin embargo, muchas personas se preguntan si sus mascotas se sienten amadas por ellos o no. Cada animal demuestra este tipo de cosas de diferentes maneras, aquí le explicamos cuales son las señales que lo demuestran.

La primera forma en que puede notarlo es a través de su lenguaje corporal, la constante búsqueda del contacto físico es una señal, el ronroneo en el caso de los gatos o las constantes lamidas por parte de los perros. Si por el contrario no quieren estar cerca de usted y evitan sus caricias de forma constante, tal vez no se sientan cómodos en su presencia y por tanto no están felices a su lado.

-Publicidad.-

La segunda forma es su comportamiento en estado natural, es decir, durante el día, el comportamiento debe ser relajado. Si se ve que pueden dormir cómodamente, que no están alerta, que sus orejas no están tensas y su mirada es suave, significa que a su lado se sienten seguros y por lo tanto amados.

Otra forma de demostrarlo es cuando buscan constante comunicación, cuando maúllan o ladran para hacerle entender sus necesidades, cuando saltan para mostrarle su alegría o agradecimiento, incluso sus expresiones faciales. Si pueden expresarse constantemente y lo hacen para mostrar su felicidad es señal de que lo aman.

Publicidad.

Finalmente, si su pequeña mascota lo busca constantemente para jugar, si se muestra enérgico, quiere correr, saltar y hacer toda la actividad posible, muestra que en su presencia se divierte, es feliz y amado. Un animal que no siente cariño no tiene animo para este tipo de cosas.

| Ver también: El proyecto que lo obligaría a tomar cursos para tener mascotas