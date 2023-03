Le tendrán que pagar una millonada: El favorcito que le está haciendo Paola Turbay a RCN

.Publicidad.

Hace poco más de una semana que el canal RCN estrenó la esperada novela 'Ana de nadie'. Sin embargo y aunque es una de las grandes apuestas del canal, no la tenían nada fácil pues para nadie es un secreto la dura competencia de este con Caracol; precisamente su rival, buscando no ceder terreno, también puso al aire una novela que cuenta con la aparición especial de la bellisima Carolina Gómez y la banda Ventino. Sin embargo, esto sería una pelea de exreinas, pues Paola Turbay estaría en Ana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

-Publicidad.-

Estos dos nombres, sumado al elenco con el que cuentan ambas novelas, las hacían sumamente atractivas o al menos eso parecía. Y es que, pareciese que los televidentes por parte de Caracol solo disfrutan de sus realities y poco más. A pesar de que la inclusión de Carolina Gómez parecía darle el éxito, su rival, Paola Turbay ha demostrado todo lo contrario. Y es que, 'Ana de nadie' de RCN, ha superado con creces los números obtenidos por 'Ventino'. Algo que sorprende debido a la nueva caída que ha sufrido el canal.

|Le puede interesar Ya podría retirarse: Los negocios que están tapando de plata a Sara Corrales

Publicidad.

🇨🇴 #RatingOficial - 08 de Marzo de 2023 pic.twitter.com/uNjO8ceEjk — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) March 9, 2023

Tal parece que la aparición de Paola Turbay en este remake de 'Señora Isabel', ha sido todo un éxito. Desde el estreno de ambas novelas, no ha habido un solo día en que 'Ventino' de Caracol haya podido superar 'Ana de nadie' de RCN. A pesar del arrastre que tiene la novela de Carolina Gómez con 'La descarga', esto no ha sido suficiente para ponerse por encima de La isla de los famosos, la cual también está muy mal. Lo más seguro es que esta situación se siga manteniendo igual y los números no cambian.

Vea también: