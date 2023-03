"El video está editado" La ridícula excusa Carolina Cruz para criticar la explantación de prótesis

.Publicidad.

En los últimos días, la presentadora Carolina Cruz ha sido blanco de fuertes críticas por una opinión que dio en medio del programa matutino de Caracol ‘Día a Día’, aseguró que las mujeres que se sometieron a explantación de prótesis quedaban luciendo como hombres y planas como una pared, comentario que incomodo y enojó a muchos.

Estas declaraciones surgieron en medio de una sección especial del 8 de marzo en la que las invitadas eran mujeres que se habían sometido al retiro de implantes mamarios y también había un doctor especializado.

A causa de la polémica causada con sus declaraciones, la presentadora a través de redes sociales quiso explicar la situación y lo que realmente había dicho, pues según ella fue mal interpretada.

En Instagram, donde cuenta con casi 8 millones de seguidores, Carolina Cruz aseguró que su opinión había sido tergiversada por personas que no se tomaron el tiempo de ver la entrevista completa y agradeció a aquellos que le han enviado mensajes de apoyo.

En sus historias, la presentadora inició diciendo que ella no había minimizado el síndrome de Asía, una reacción que tiene el cuerpo cuando siente alguna sustancia extraña en el organismo “Mi experiencia con las prótesis ha sido positiva, punto, no estoy diciendo que el síndrome de Asia no exista, ni estoy diciendo que todas las mujeres tengan que sentir la misma experiencia que viví yo”, dijo.

Además aclaró porque se había expresado de esa forma, dijo que cuatro mujeres cercanas a ella se sometieron a dicho procedimiento y continuaron con los síntomas, por ello tenían muchas dudas que ella transmitió en el programa.

“Ayer yo dí mi punto de vista con mucho respeto hacia el doctor, porque yo no estaba hablando de un caso específico, ni estaba hablando de una persona en especifico ¡Jamás! yo nunca hablaría específicamente de una persona. Son 4 personas cercanas a mi que no son famosas, no son conocidas, lo que pasa es que aquí se tomaron todo muy personal.

También dijo que su intención nunca fue atacar a alguien y agradeció a las personas que le están enviando mensajes de aliento “este video solamente es para agradecer a las personas que se tomaron el trabajo de ver la entrevista completa, que entendieron lo que yo estaba diciendo, que entendieron como lo estaba diciendo y que no se dejaron llevar por los chismes y el amarillismo de un video editado”, aseguró la presentadora.

Finalizó diciendo que no dirá nada más sobre la situación porque ella no tiene que agregar nada más al asunto.

