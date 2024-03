La empresa china detrás de las máquinas que instalan los pilotes que soportarán el Metro de Bogotá

.Publicidad.

Uno de los grandes retos de Bogotá para los próximos años es, por fin, terminar la construcción de la primera línea del metro de la ciudad. Desde los años 50, cuando el alcalde de esa época, Roberto Salazar Gómez, anunció la elaboración del primer estudio técnico para construirlo, se viene concibiendo la idea; pero después de 70 años de trabas, hasta ahora parece que la capital por fin podrá conseguirlo. Para ello, su relación con algunas empresas chinas ha sido muy importante, y entre las más sobresalientes aparece Sunward, la compañía que hace las maquinas que, hoy, están instalando los pilotes del Metro de Bogotá.

Y es que como se sabe, para la construcción del viaducto por el que pasará el metro, la Empresa Metro de Bogotá instaló un patio taller en la localidad de Bosa en el que se están fabricando estas “columnas” que irán debajo de la tierra y sostendrán la estructura por la que irá la vía férrea. En la superficie no se verán, pero serán las piezas fundamentales para que los 6 vagones del metro, con los ciudadanos adentro, puedan recorrer los 23,9 km sin ningún contratiempo. En total, serán más de 8 mil pilotes de dos tipos, y las máquinas de Sunward son las encargadas de hacer la excavación, izar las estructuras y enterrarlas en la superficie.

La historia de Sunward, la empresa china que tiene presencia en la construcción del Metro

Para adentrarnos en los inicios de Sunward Intelligent Equipment Co., primero hay que ir a 1969, año en el que He Quinghua, el hombre que se convertiría en su fundador y presidente, ingresó a la Fábrica de Maquinaria Agrícola de la comuna Zhihu del condado de Yiyang y empezó a trabajar en la reparación de máquinas de molienda de arroz, cosechadoras, máquinas de trasplante de arroz y otras más. Gracias a su curiosidad y a su increíble dedicación, rápidamente dominó las tecnologías relacionadas con la compañía, lo que fue un detonante para que viera en la fabricación de máquinas un estilo de vida, un sueño que cumpliría 30 años después.

Con la experiencia que había obtenido en dicho trabajo, además de la que ganó en la Fábrica de Automóviles de Pasajeros de Changsha, donde trabajó por 6 años, y los estudios que realizó en el Instituto Central del Sur de Minería y Metalurgia, donde fue profesor durante 15 años tras graduarse, en 1999 se llenó de valor y decidió fundar Sunward. Lo hizo en un momento en el que el mercado de las máquinas de construcción era dominado por marcas extranjeras, por lo que el camino para posicionar la compañía fue complicado, al menos en los primeros años.

He Quinghua y su empresa, Sunward Intelligent Equipment Co., han logrado consolidarse en la venta de maquinaria de construcción.

Aun así, y con la idea de que Sunward se convirtiera en un referente en China, en 2001 decidió volcar toda su investigación en la posibilidad de fabricar de una línea de excavadoras mini. Tras meses de trabajo, la firma se convirtió en la primera empresa privada en producir dichas máquinas, lo que le abrió una puerta en el mercado local y la llevaría a empezar a producir otro tipo de artefactos para la construcción, como las pilotadoras de rotación, máquina que hoy está aportando su granito de arena al Metro de Bogotá.

Su consolidación y arribo al mercado internacional

Con el reconocimiento que empezó a tener en el mercado chino, llegando a estar en el top 100 de las empresas más competitivas del país en 2004, Sunward no se quedó de brazos cruzados y empezó a mirar la posibilidad de entrar de lleno en el mercado internacional. De la mano de su presidente y fundador, He Quinghua, en el año 2005 logró exportar su producto baluarte, las excavadoras mini, a América y Europa, y se posicionó en la industria global. Además, para 2006, la empresa pasó de ser privada a pública, lo que la llevó a obtener un apoyo muy importante del gobierno chino.

Diseño de la primera excavadora mini de Sunward (derecha) y de la que actualmente se encuentra en su catálogo, el producto que la puso en el mapa. Foto: Sunward

Desde ese momento hasta ahora, Sunward Intelligent Equipment Co. no ha dejado de crecer exponencialmente, logrando no solo mejorar los productos que la pusieron en el mapa, sino incursionando en la fabricación de otros artefactos. Aunque en su catálogo hay excavadoras, equipos de perforación rotativa, piloteadoras, minicargadores, equipos de elevación o manipuladores telescópicos, todos ellos para el mercado de la construcción, la compañía ha tenido la osadía de fabricar, incluso, aviones, siendo dueña del avión Aurora, el primer avión deportivo aprobado por la Administración de Aviación Civil de China.

Las piloteadoras que están instalando los pilotes del Metro de Bogotá

Con la llegada de las piloteadoras de Sunward a Colombia en abril de 2023, el sueño de que Bogotá tenga metro se hizo un poco más factible. Las máquinas, de referencia ZYJ1060BK-II, arribaron al país al puerto de Buenaventura directamente desde China y tuvieron que ser transportadas en 106 camiones hasta la capital colombiana. En septiembre inició el hincado de los pilotes, que es la técnica con la cual se instalan estas “columnas” en lo profundo de la tierra, para que sirvan de soporte para la estructura del viaducto del Metro de Bogotá.

Desde el aire, las 3 piloteadoras y sus 361 piezas parecen un juego para armar 🧩. Estas máquinas servirán para introducir los pilotes PHC a lo largo del trazado del Metro de Bogotá 🚝. #LaRedMetroNosUne pic.twitter.com/6J3OLxmgaw — Metro de Bogotá (@MetroBogota) June 15, 2023

Hay que recordar que los pilotes serán de dos tipos, pilotes preescavados y pilotes prefabricados hincados (PHC). En el caso de los primeros, su profundidad será en promedio de 60 metros y, de los segundos, de 30 metros. Las piloteadoras instalaran los prefabricados, que se están haciendo en el patio talle de Bosa y ya están armadas. Se pueden ver en puntos claves por los que pasará la primera línea del Metro de Bogotá.

En este momento, las máquinas de Sunward Intelligent Equipment Co. están trabajando en la Avenida Villavicencio con avenida Guayacanes, entre estación 1 y 2; la Avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá, que corresponde a la estación 5; la Avenida Primero de Mayo con carrera 50, cercana a la estación 8 y la Avenida NQS con calle 8 sur, cercana a la estación 9.