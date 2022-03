Su viaje a Catar: la prueba de cómo Jesurún despilfarra la plata de la Federación

Mientras Colombia era eliminada del mundial él estaba relajado en Catar. No se iba a perder el sorteo de la FIFA pese a que no era obligatorio ir

Colombia hizo su deber en las dos últimas fechas de la eliminatoria ganándole a Bolivia y a Venezuela, pero se quedó fuera del mundial de Catar por el partido perdido contra Perú en Barranquilla. No se podía ceder ante un rival directo de local y el fallo de David Ospina y toda la defensa colombiana causó el gol de Perú en la única ocasión de gol que tuvieron en el partido.

Pese a que en el último partido contra Venezuela ya se sabía que la clasificación colombiana era muy poco probable, eso no impidió que Ramón Jesurún organizara un viaje ejecutivo a Catar. A él no le importa que el equipo hubiera quedado eliminado del mundial porque horas después de finalizar el partido se conoció que él ya estaba en Catar, con toda la élite de la FIFA y demás presidentes de federaciones para el sorteo del mundial que se realizará este viernes 1 de abril.

¿Qué hacía Jesurún en Catar? Básicamente, malgastar y despilfarrar la plata de la FCF. En el congreso de la FIFA se decía que la presencialidad de los presidentes de federaciones y otros delegados no era obligatoria y que podían estar virtualmente. En su afán de figurar y mostrarse como un miembro importante ante el presidente de la FIFA, a Jesurún le vale cinco que Colombia no esté en Catar desde que él si pise las tierra árabes. ¿Cuánto dinero no se habrá gastado en tiquetes de primera clase hasta Doha y los viáticos de cada día que pase en uno de los países más pobres del mundo?

Como bien dice en la pantalla oficial del congreso de FIFA la presencialidad no era obligatoria, y sí es así, a qué tenía que ir Jesurun a Qatar mientras la Selección Colombia es eliminada en Venezuela. Así es la desconexión de los dirigentes con el fútbol colombiano. pic.twitter.com/O8yWkSTuFa — Sebastián Heredia Ferro (@sebheredia) March 31, 2022

